شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا بدوي: دنيا سمير غانم الخاسر الأكبر في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فيديو.. رانيا بدوي: دنيا سمير غانم هي الخاسر الأكبر في رمضان

أكدت الإعلامية رانيا بدوي، أن الشكل العام للأعمال الدرامية هذا العام يتسم بالملل في معظم الأحداث، مشيرة إلى أن الوضع قد يتغير مع تطور الأحداث ولكن حتى الآن هذا هو الانطباع العام.

وأضافت «بدوي» خلال تقديم برنامج «نشرة رنوووش» المذاع على صفحتها الرسمية على «الفيس واليوتيوب»، أن العمل الدرامى الوحيد الذي لفت نظرها في أولى حلقاته، هو مسلسل حدوته مرة، وذلك بسبب الأداء الرائع التي ظهرت به الفنانة وفاء صادق خلال الحلقة الأولى والتي تستحق عليه لقب بطلة العمل، مؤكدة أن غياب وفاء صادق لفترة عن الشاشة زادها ثقل مما جعل أداءها يفوق الفنانة غادة عبدالرازق بمراحل في باقي حلقات المسلسل بنسبة تتعدي ٧٠٪ على أقل تقدير.

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وعن أعمال الكوميديا المعروضة هذا العام، قالت رانيا بدوي أن الكوميديا هذا العام مكتوبة على طريقة مسرح مصر، موضحًا أنها من أشد المعجبين والمتابعين لمسرح مصر، ولكن الأعمال الدرامية يجب أن تختلف عن طريقة المسرح ويجب أن يكون لها حبكة درامية بدلاً من الكتابة بطريقة الإسكتشات، فضلاً عن افتقاد الأعمال للحس الفكاهي المعروف لدي المصريين وينعكس في الأعمال الدرامية المصرية، وهو ما يؤكد تحول كتابة الكوميديا في مصر لسبوبة.

وتابعت أن أكبر الخاسرين هذا العام هي الفنانة دنيا سمير غانم، لأن لديها ما يؤهلها لتقديم أعمال أفضل كثيرا، ما تقدمه هذا العام، فلديها حضور وصوت جميل وكاريزما مميزة وتستطيع تقديم عمل استعراضي ضخم أشبه بالفوازير يليق بإمكانياتها، وهو ما لم يتم استثماره في عمل مناسب حتى الآن، هذا بالإضافة إلى استسهال فريق عمل «بدل الحدوتة ٣» وتقديم شخصيات قامت دنيا بتجسيدها من قبل لاستغلال نجاح هذه الشخصيات وهو ما يعد استسهالا غريبا، الأمر نفسه في اسم مسلسل الفنان أحمد فهمي حيث تم استغلال شهرة ونجاح اسم مسرحية «الواد سيد الشغال» لجذب الجمهور لتكون الواد سيد الشحات.

وبالنسبة للبرامج الكوميدية، أكدت الإعلامية أن الفنانة شيماء سيف أخطأت في اختيارها لفكرة برنامجها المعروض هذا العام «شقلباظ» مؤكدة أن البرنامج تقليد صريح لشخصية زكية زكريا للفنان إبراهيم نصر، ويخصم من رصيد الفنانة أكثر مما يضيف لها، رغم أنها كوميديانة من الدرجة الأولى وكانت تستحق فكرة برنامح أفضل من ذلك.