شكرا لقرائتكم خبر عن ابتهالات وأناشيد وجولات سياحية وركن للأطفال في الاحتفال بمرور 1079 على إنشاء الجامع الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم الأزهر الشريف احتفالية كبرى اليوم الأحد بمناسبة مرور 1079 عام هجرى على تأسيس الجامع الأزهر الشريف الذي يوافق السابع من شهر رمضان المبارك من كل عام. تضمنت الاحتفالية عددًا من الفعاليات والأنشطة التي عقدت على مدار اليوم، وهى: ركن للخط العربى- ركن نور- ركن أفريقيا- جولات سياحية تعريفية بالجامع الأزهر- منصة في صحن الجامع تقام عليها ابتهالات وتواشيح وأناشيد وقراءة القرآن، وتقديم هدايا.

كما تم خلال الاحتفالية تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة الأزهر العالمية للقرآن الكريم، بحضور عدد من كبار العلماء والمسئولين وقيادات الأزهرالشريف. وأقيمت مأدبة إفطار تكفى 2500 صائم داخل صحن الجامع الأزهر الشريف، واحتشد المئات على الركن الخاص بالخط العربى لكتابة أسمائهم، كما استقبل ركن مجلة نور، الكثير من الأطفال حيث تم توزيع المجلة على العشرات من الأطفال.

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وأقيمت على هامش الاحتفال عدد من الفعاليات تضمنت حلقات تعريفية بيوم افتتاح جامع الازهر وإقامة أول صلاة جمعة فيه اضافة إلى جولة سياحية داخل الجامع واخر للمواهب الازهرية الشابة.

وكان المجلس الأعلى للأزهر قد وافق في مايو 2018 برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361 هـ يومًا ومناسبة احتفالية كل عام.

يذكر ان جامع الازهر من أقدم المساجد التي تم انشاؤها في مدينة القاهرة (361 هه_972م) ليكون جامعا وجامعة تدرس فيه مختلف العلوم والمعارف وقد بلغ عدد العلماء الذين تولوا امامتة منذ تاسيسه حتى الآن 48 شيخا.