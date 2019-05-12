شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة «خليفة بن زايد» توزع 2200 سلة مواد غذائية على القرى الأكثر احتياجًا بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مؤسسة خليفة بن زايد ال نهيان للأعمال الانسانية بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة، في توزيع 2200 كرتونة مواد غذائية على الأسر المتعففة في محافظة الأقصر، وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر، وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم .

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وأكدت المؤسسة أن سلال رمضان يتم توزيعها بواقع 40 ألف سلة في جميع المحافظات، وانه تم تخصيص 2200 سلة لتوزيعها في قرى ونجوع محافظة الأقصر.

وأشارت المؤسسة إلى أنها نجحت مؤخرا في تقديم خدمات خيرية مميزة وممتدة التأثير في واقع معيشة فئات غير القادرين في العديد من القرى المصرية ضم هذا النشاط تقديم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر من رؤوس مواشى وأكشاك بقالة وغيرها وذلك للأسر غير القادرة لمساعدتها على تامين مصدر دخل ثابت بما يتوافق مع البيئة الاجتماعية التي يعيشون فيها كذلك تم إعادة إعمار عشرات المنازل المتهالكة سواء باعادة بناء المنزل بالكامل أو سقفه وتوصيل الكهرباء والماء النقية له فضلا عن دعم احتياجات القرى الأكثر فقرا من الخدمات العامة بقدر الإمكان.

يذكر أن مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تأسست في يوليو 2007 وتقوم رؤيتها على تقديم المبادرات الرائدة لخدمة الإنسانية«، وتتركز إستراتيجيتها في مجالي الصحة والتعليم محلياً، إقليميا وعالميا. وتتضمن إستراتيجيتها التعليمية دعم مشاريع التعليم المهني في دول المنطقة، كما تشمل الإحتياجات الصحية المتعلقة بسوء التغذية وحماية الأطفال ورعايتهم إضافة إلى توفير المياه الآمنة عالمياً. بالإضافة إلى دعم المجتمعات الفقيرة والمحتاجة في توفير البنى التحتية الأساسية مثل المدارس والمستشفيات وغيرها. ولتنفيذ إستراتيجيتها دخلت المؤسسة في شراكات مع منظمات عالمية تابعة للأمم المتحدة ومنظمات النفع العام. وصلت مساعداتها المختلفة حول العالم لأكثر من 87 دولة منذ بداية نشأتها حتى تاريخه.