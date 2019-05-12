10 طعنات واستغاثة أم.. جريمة الموسم في نهار رمضان بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر مطلع على التحقيقات ملابسات واقعة مقتل ربة منزل على يد نجلها بمنطقة الهرم، اليوم الأحد.

وقال المصدر إنه في أثناء تواجد المجني عليها في منزلها بشارع الفادي، طالبها نجلها "أحمد" بمنحه مبلغا ماليا لشراء المخدرات إلا أنها رفضت فوقعت مشادة كلامية حادة بينهما.

أضاف المصدر أن المشادة تطورت إلى مشاجرة، حاول الابن إجبار والدته على منحه المال واعتدى عليها بالضرب، مما دفعها للصراخ مستغيثة بالجيران، وغادرت المنزل في محاولة للهرب منه، واختل توازنها لدى نزولها من السلم.

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أوضح المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن الابن استل سكين المطبخ وأسرع خلف والدته وسدد لها طعنات وسط ذهول المارة لتسقط غارقة في بركة من الدماء.

حسب المصدر، حاول المتهم الفرار لكن الأهالي طاردوه وتمكنوا من ضبطه وقيدوه بالحبال لحين وصول الشرطة التي تحفظت عليه.

وعن المعاينة الأولية للجثة لفت المصدر إلى أن الجاني سدد 10 طعنات نافذة لوالدته بواقع 7 في الصدر و3 في الظهر، وتم التحفظ على أداة الجريمة التي عُثر عليها بجوار الجثة.