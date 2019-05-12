السيسي يستقبل ملك البحرين في مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، في زيارة للبلاد يستقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان في استقباله بمطار القاهرة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس يستقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة ، الذي يحل ضيفاً عزيزاً على وطنه الثاني مصر .

يشهد اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية، مع بحث مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك منها عملية السلام في الشرق الأوسط.

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