"القوى العاملة": تحصيل 217 ألف جنيه مستحقات لطبيبة مصرية بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـــــ يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، في حصول طبيبة أسنان مصرية علي كافة مستحقاتها النظامية، والتي بلغت 47 ألفًا و645 ريالًا سعوديًا، بما يعادل 217 ألفًا و500 جنيه مصري تقريبا، فضلا عن حصولها على تأشيرة خروج نهائي للعودة إلى أرض الوطن.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنها كلفت مكتب التمثيل العمالي بالرياض بتقديم الدعم والمساعدة لطبيبة أسنان مصرية لحصولها على كافة مستحقاتها النظامية بناءً على الالتماس المقدم من زوجها، وحل الخلاف بينها وبين صاحب العمل من أجل عودتها وابنها إلى مصر، بعد أن تعذر حل المشكلة بينهما، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحل مشاكلها.

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وقالت إنه بعد التواصل مع الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي بالسفارة المصرية بالرياض، أوضح أنه قام على الفور بالتواصل مع صاحب العمل لإنهاء الخلاف بين الطرفين لرغبة المواطنة في المغادرة، وعلى مدي شهر بالكامل في التفاوض استجاب صاحب العمل بالحل الودي، وحصلت الطبيبة على مستحقاتها المذكورة، وتم استخراج تأشيرة خروج نهائي لها ولابنها ومغادرتها المملكة.

من جانبها، قدمت الطبيبة جزيل شكرها وامتنانها إلى وزارة القوى العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالرياض، لسرعة الاستجابة، وحل مشكلتها ومساعدتها في العودة إلى مصر بناء على التماس المقدم من زوجها.

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