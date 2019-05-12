"الصحفيين": لا أحد يملك منع المصورين من أداء عملهم.. ومقاطعة مباريات الزمالك مطروحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـــ مصطفى علي:

تابع نقيب الصحفيين ومجلس النقابة ما تعرض له المصورون الصحفيون من منعهم من ممارسة عملهم فى تغطية مباراة نادى الزمالك ونادى وادي دجلة، التي أقيمت الخميس التاسع من مايو الجاري، بقرار تعسفي من رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك.

وأعلن مجلس النقابة، تلقيه مذكرة من هيئة مكتب شعبة المصورين، عقب الواقعة المؤسفة، يطالبون فيها باتخاذ قرار نقابي، يلزم الزملاء المصورين بمقاطعة تغطية مباريات نادي الزمالك في الدوري المصري، احتجاجا على هذا المنع غير القانوني.

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وأوضح مجلس نقابة الصحفيين، أنه مع تفهمه لحالة الغضب التي سيطرت على الزملاء بشعبة المصورين، بل وعلى الجماعة الصحفية كلها جراء هذا المنع غير المبرر وغير المسؤول من رئيس نادي الزمالك، إلا أنه يجب أن نفرق بين حق القارئ في متابعة تغطية أخبار ومباريات الزمالك أحد قطبي الكرة المصرية، وبين حق النقابة في اتخاذ ما تراه من إجراءات تضمن عدم تكرار ما حدث.

وأكد المجلس أن نقيب الصحفيين أجرى اتصالات بمسئولي نادي الداخلية الذي يستضيف على ملعبه، مساء الأحد، نادي الزمالك ضمن مباريات الدوري العام، حيث أبدى مسؤولوا الداخلية ترحيبهم بالزملاء المصورين مؤكدين على تذليل أي عقبات أمام قيامهم بأداء مهمتهم ورسالتهم الإعلامية.

وأوضح مجلس النقابة أنه سيتم مخاطبة اتحاد كرة القدم بصفته المسئول الأول عن المسابقات المحلية وكذلك السلطات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار التجاوز الذي تم من رئيس نادي الزمالك بمنع الزملاء المصورين من الدخول، وإلا سيضطر مجلس النقابة آسفا لدعوة أعضاء النقابة لمقاطعة المباريات التي يكون مجلس إدارة نادي الزمالك مسؤولا عن تنظيمها، تجنبا لأي مهاترات مع الزملاء في أثناء تأدية عملهم، وأن يتحمل المسئولون في نادي الزمالك عواقب إهدار حق القارئ وجمهور نادي الزمالك العريق في متابعة أخبار ناديهم.​