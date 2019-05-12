نائب وزير الزراعة تبحث مع سفير نيوزيلاندا تعزيز التعاون بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد :

استقبلت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية و السمكية والداجنة، الأحد، سفير نيوزيلاندا بالقاهرة، جريج لويس والمستشار الزراعي الإقليمي بسفارة نيوزيلاندا في دبي، تشاد توستين، لدراسة أوجه التعاون المختلفة في مجال الإنتاج الحيواني و الزراعي، بحضور رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وممثلين من الإدارة المركزية للحجر البيطري، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، والإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية.

ووجهت " نائب وزير الزراعة" الشكر للسفير النيوزيلاندي على الدعم الفني الذي قدمته وزارة الصناعات الأولية النيوزيلاندية لمصر في مجال تطوير المجازر فى مصر، من خلال تنفيذ برنامج تدريبى لعدد من الأطباء البيطريين المتخصصين في مجال المجازر في نيوزيلاندا ومصر، وقد تم تدريبهم على تقييم و مراجعة أعمال المجازر، و كيفية صياغة إجراءات العمل القياسية، وكذلك تقييم المخاطر وكيفية التحكم فيها وإلقاء الضوء على التشريعات والقوانين ذات الصلة بمجال العمل بالمجازر.

وذكرت أنه تم تطوير 170 مجزر في مصر وجارِ استكمال تطوير باقي المجازر، وأنه تم الاتفاق على قيام الجانب النيوزيلاندي بعمل دورات تدريبية جديدة للأطباء البيطريين العاملين بالمجازر .

Advertisements

طالبت "محرز" الجانب النيوزيلاندي دراسة إمكانية التعاون في استيراد سلالات جيدة من عجلات العشار وتحت العشار لإنتاج الألبان واللحوم من نيوزيلاندا، والتي تتميز بإنتاجية عالية من اللبن واللحم لتوزيعها على صغار المربين واستبدال السلالات المحلية ضعيفة الإنتاج، وأيضا استيراد ماعز وأغنام ثنائية الغرض من نيوزيلاندا لتوزيعها في المناطق الحدودية مثل محافظة مطروح.

وأكد المستشار الزراعي النيوزيلاندي" أن وفد زراعي من نيوزيلاندا قام بزيارة مزارع إنتاج البرتقال، وأشادوا بالنظام المتبع في الإنتاج وجودة الأنواع المزروعة التي تتميز بمقاومتها البيولوجية ومكافحة الآفات، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء استيراد البرتقال من مصر خلال الفترة المقبلة، وسيقوم الجانب النيوزيلاندي بإرسال خطة استيراد البرتقال من مصر للحجر الزراعي لبدء خطوات التنفيذ، على أن يتم دراسة استيراد انواع اخري من الموالح مثل الليمون والجريب فروت في المرحلة المقبلة.

طلبت " محرز " من الجانب النيوزيلاندي تقديم المساعدة الفنية وتدريب الأطباء البيطريين المصريين على التحسين الوراثي والتلقيح الصناعي، للاستفادة من جينات الحيوانات المحلية المقاومة للأمراض وتحملها للظروف الصعبة مع الخلط بالسلالات الأجنبية للحصول على أفضل المزايا فى المقاومة وزيادة الإنتاجية.

وأشارت إلى أن الجانب النيوزيلاندي قدم مقترح لعقد ورشة عمل عن علم الأوبئة التطبيقية والأمن الحيوي في المزارع بالقاهرة يشارك فيها الأطباء البيطريين من مصر والدول المجاورة سواء من الجهات الحكومية أو القطاع الخاص وأيضا خبراء متخصصين من نيوزيلاندا، ومنظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان بهدف إعداد برنامج لمكافحة الأمراض العابرة للحدود وتطوير الخدمات البيطرية.​