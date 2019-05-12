جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من جلود الثعابين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب «مدبغة» من جلود الثعابين أخفاها راكب سوداني الجنسية داخل حقائبه فور وصوله من الخرطوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

واشتبه محمد عبد الوهاب مأمور اللجنة الجمركية، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة السودانية القادمة من الخرطوم، فى راكب سوداني الجنسية قادم علي الرحلة، وتم تمرير حقائبه على أجهزة الفحص بالأشعة X-RAY بمعرفة سالم عابد مأمور الفحص، تم تأييد الاشتباه، وبالعرض على أميرة عطية مدير الجمرك قررت تشكيل لجنة جمركية من أحمد رفاعى مأمور الجمرك، و عبد الفتاح دويدار المشرف على الصالة الخضراء لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية، وتبين وجود 800 فرخ من جلود الثعابين بوزن قائم 36 كيلو جرام .

وقرر ابراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية للجمارك بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.​