أخبار مصر | القومي للمرأة يطلق حملة للتوعية بمرض الألم العضلي الليفي "الفيبروميالجيا Fibromyalgia"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القومي للمرأة يطلق حملة للتوعية بمرض الألم العضلي الليفي "الفيبروميالجيا Fibromyalgia" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق المجلس القومي للمرأة، اليوم حملة قومية للتوعية عن مرض الألم العضلي الليفي "الفيبروميالجيا Fibromyalgia"، المعروف اختصاراً باسم "FM" أو "لمسة الفراشة"، تحت رعاية إحدى الشركات الوطنية المصرية في مجال صناعة الدواء.

وقالت الدكتورة أحلام حنفي، مقرر لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة، إن "المجلس" حرص على إطلاق "الحملة"، لأن الكثير من السيدات يصبن بالمرض، ولا يجدون سبب معين للإصابة بأعراضه، ما قد يدفع ذويها ليقولوا لها "انتي بتدلعي"، و"انتي كويسة مفكيش حاجة"، على الرغم من أنها تشعر بآلام شديدة، ولا تفهم ماذا بها، وقد يصل الأمر إلى إعطاء أطباء لها لـ"مسكنات".

وأوضحت "حنفي"، في بيان صحفي صادر عن إدارة "الحملة"، أن إصابة السيدة بهذا المرض، مع إنكار من حولها له يجعلها تشعر بأنها "محدش حاسس بيها"، ومن ثم كانت إطلاق الحملة للتوعية بالمرض، وأعراضه، وأنه موجود بالفعل، وأن من تتحدث عنه "مبتدلعش"، ومن ثم نقول للمصابات بهذا المرض: "إحنا معاكي.. انتي مش لوحدك".

قالت الدكتورة نجوى نصار، أستاذ علاج أمراض الروماتيزم بجامعة عين شمس، إن مرض الألم العضلي الليفي أو "الفيبروميالجيا"، يصيب مرضاه لأسباب كثيرة، ويكون عادة مصاحب لبعض الأمراض الروماتيزمية، وفيه يشعر المريض بوجود ألم عضلي منتشر، يُصاحبه إرهاق، وفي بعض الأحيان اضطرابات في النوم، ومشكلات في الذاكرة، وأحياناً صداع شديد، وقلق، وتوتر، ومتلازمة "القولون العصبي".

وأضافت "نصار"، في كلمتها خلال مؤتمر إطلاق الحملة القومية للتوعية بالمرض بمشاركة المجلس القومي للمرأة ووزارة الصحة والسكان، أن الباحثين يعتقدون أن الإصابة بتلك الأعراض وهذا المرض تأتى نتيجة إرسال بعض الإشارات من المخ إلى الجسم تُزيد من حدة الألم، وهي الأعراض التي تظهر عادة بعد وجود صدمة بدنية أو جراحة أو التهاب أو ضغط نفسي شديد، وتتراكم حتى تظهر في صورة ألم قوى في عضلات الجسم.

Advertisements

وأوضحت أن نسب الإصابة بالمرض مرتفعة جداً لدى السيدات عن الرجال، حيث أن نسب الإصابة به تُسجل 8 الإناث مقابل حالتين فقط من الذكور.

وأشارت إلى أن هناك محاولات علمية للتوصل إلى كون هذا المرض هل هو "أساسي"، أم مصاحب لبعض الأمراض الروماتيزمية، وهناك علاجات تعمل على التحكم بالمرض، بالإضافة لبعض التمارين التي يتبعها المريض، بالإضافة للعمل على التغيير في حالته النفسية ليشعر ببعض الراحة.

وأوضحت "نصار"، أن البعض قد يعتقد أن المريض "يمثل" عليهم التعب، أو مجرد "تهيؤات"، لكنه في النهاية هو اضطراب جسدي عضوي حقيقي.

وقالت الدكتورة ندا عصام، مسئولة تسويق بشركة "إيفا فارما" الراعية لـ"الحملة القومية"، إن الشركة ترعى الحملة في إطار دورها الوطني للتوعية بالأمراض، والمساهمة في تخفيف العبء عن المرضى المصابين بها، ومسئولياتها الاجتماعية.

وأضافت أن "الحملة" سترفع شعار "الفراشة"، لأن مسمي المرض صعب على البعض، ومن ثم سيتم التوعية عن المرض بمسمى "لمسة الفراشة"، أو "FM"، لافتاً لمشاركة العشرات من الأطباء والمتخصصين في الحملة القومية، بهدف توعية الرأي العام المصري بشأن هذا المرض.