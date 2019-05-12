أخبار مصر | برلماني يتقدم ببيان عاجل لوزير التعليم حول مصير أصحاب العقود المؤقتة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم ببيان عاجل لوزير التعليم حول مصير أصحاب العقود المؤقتة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب أحمد حسين الخشب، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، موجه الى وزير التربية والتعليم، حول أوضاع ومصير المعلمين أصحاب العقود المؤقتة، الذين تم اختيارهم والتعاقد معهم عبر مسابقة أجرتها وزارة التربية والتعليم، مؤخرا.

وقال "الخشب" فى بيانه العاجل، إن اتجاه وزارة التربية والتعليم لإنهاء التعاقد مع هؤلاء المعلمين المؤقتين وعددهم ٣٦٠٠٠ معلم، وإجراء مسابقة جديدة لتعيين آخرين لسد العجز، هو أمر غير مقبول بالمرة، لعدة أسباب منها أن هؤلاء المعلمين تم اختيارهم من بين نحو ١٠٠ ألف متقدم، بعد اجتيازهم كافة الاختبارات، وبالتالى لاداعى لإنهاء التعاقد معهم، مطالبا بالتجديد لهم والاعتماد عليهم فى سد العجز فى المعلمين الذى تعانى منه وزارة التربية والتعليم، خاصة وأنهم اثبتوا كفاءة، باجتيازهم اختبارات الوزارة.

وتابع "الخشب" لانريد تكرار أخطاء الماضى، مشيرا إلى أن مسابقة الـ ٣٠ ألف معلم التى اجرتها الوزارة منذ نحو ثلاث سنوات، كان بها عدد من الفائزين على قائمة الاحتياطى، حال الحاجة اليهم، ورغم ذلك لم يتم الاستعانة بهم حاليا، وتم فتح الباب لمسابقة تعاقدات مؤقتة جديدة، ثم يتم حاليا إنهاء تلك التعاقدات المؤقتة لفتح الباب لتعاقدات جديدة مثلما يتردد، الأمر الذي يعكس سوء التخطيط والتنظيم داخل الوزارة، مضيفًا: ذلك التخبط، لن يكون له اى نتائج ايجابية، بل سيؤدى الى عدم استقرار اوضاع المعلمين، ما يؤثر على العملية التعليمية بأكمله.