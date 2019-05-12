أخبار مصر | بمناسبة احتفالية الذكرى 1079 لإنشائه.. الجامع الأزهر يستقبل زواره بعدد من الفعاليات الفنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمناسبة احتفالية الذكرى 1079 لإنشائه.. الجامع الأزهر يستقبل زواره بعدد من الفعاليات الفنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم الجامع الأزهر، ظهر اليوم الأحد، عددا من الفعاليات، وذلك قبيل بدء الاحتفالية الكبرى التي ينظمها الأزهر الشريف بمناسبة مرور 1079 عام هجري على تأسيس الجامع الأزهر الشريف، والتي توافق السابع من شهر رمضان المبارك من كل عام.

وشملت الفعاليات عددا من الأنشطة الفنية كالخط العربي والرسوم الفنية والتشكيلية، وسط توافد أعداد كبيرة من زوار الجامع، كما قام الجامع الأزهر بإذاعة مجموعة من الأفلام الوثائقية لشيوخ الأزهر السابقين، أبرزهم الشيخ محمود شلتوت، والشيخ مصطفى عبد الرازق، والشيخ عبد الحليم محمود، وذلك من خلال شاشات كبيرة في صحن الجامع.

كما تضم الاحتفالية عددًا من الفعاليات والأنشطة التي تعقد على مدار اليوم، وهي: ركن للخط العربي- ركن نور- ركن أفريقيا- جولات سياحية تعريفية بالجامع الأزهر- منصة في صحن الجامع تقام عليها ابتهالات وتواشيح وأناشيد وقراءة القرآن، وتقديم هدايا، وحفل تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة الأزهر العالمية للقرآن الكريم،وكما يشهد الجامع إفطارًا جماعيًّا مفتوحًا لحوالي 2500 شخص.

وكان المجلس الأعلى للأزهر قد وافق في مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361 هـ يومًا ومناسبة احتفالية كل عام.