أخبار مصر | شكوى لنقيب الصحفيين ضد مجلس إدارة نادي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شكوى لنقيب الصحفيين ضد مجلس إدارة نادي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل مكتب شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، شكوى إلى النقيب ضياء رشوان؛ وذلك اعتراضًا على منع عدد من الزمالك من تغطية مباراة لنادي الزمالك، ومنعهم من أداء عملهم.

وقال مجدي إبراهيم القائم بأعمال رئيس الشعبة، إن هذا القرار جاء بسبب منع أمن نادي الزمالك، المصورين الصحفيين من دخول ملعب بتروسبورت، لتغطية مباراة الفريق أمام وادى دجلة التي أُقيمت مساء الجمعة، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف؛ حيث رفض أفراد الأمن جميع المحاولات لدخول الزملاء الصحفيين لمزاولة مهنتهم قبل وأثناء المباراة، وأصر الأمن على منع جميع المصورين باستثناء العاملين بالموقع الإلكتروني ومجلة نادي الزمالك.

وكانت أزمة نشبت بين لاعبي الزمالك، وعبدالرحمن جمال مصور المصرى اليوم، تعدى خلالها بعض لاعبي الزمالك على المصور، وهو ما استدعى من زملائه المصورين في المباراة التالية أن تركوا كاميراتهم على أرضية الملعب احتجاجًا على الاعتداء على زميلهم.

وجاء نص الشكوى كالتالي:

تقدم مكتب شعبة المصورين الصحفيين، إليكم بشكوى رسمية ضد إدارة نادي الزمالك، لمنع المصورين الصحفيين من تأدية عملهم بتصوير مباراة كرة القدم المُقامة بين نادي الزمالك ونادي وادي دجلة يوم الخميس الموافق 9 مايو 2019، برغم حصولهم على تصريح من اتحاد الكرة المسؤول والمنظم لبطولة الدوري الممتاز.

وتتمسك شعبة المصورين بكافة حقوقها في مساندة المصورين الصحفيين من تأدية عملهم وحقوقهم المشروعة التي كفلها لها القانون.

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وأعلن الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين ومجلس النقابة، رفض ما تعرض له عدد من المصورين الصحفيين من منعهم من ممارسة عملهم في تغطية مباراة نادي الزمالك ونادي وادي دجلة، يوم الخميس الموافق 9 مايو 2019، بقرار تعسفي من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقال المجلس في بيان له، إنه عقب هذه الواقعة المؤسفة تلقى مذكرة من هيئة مكتب شعبة المصورين، يطالبون فيها باتخاذ قرار نقابي يُلزم الزملاء المصورين بمقاطعة تغطية مباريات نادي الزمالك في الدوري المصري احتجاجًا على هذا المنع غير القانوني.

وأضاف أن مجلس النقابة تفه حالة الغضب التي سيطرت على الزملاء بشعبة المصورين، بل وعلى الجماعة الصحفية كلها جراء هذا المنع غير المبرر وغير المسؤول من رئيس نادي الزمالك، موضحًا أنه يجب نفرق بين حق القارئ في متابعة تغطية أخبار ومباريات الزمالك أحد قطبي الكرة المصرية، وبين حق النقابة في اتخاذ ما تراه من إجراءات تضمن عدم تكرار ما حدث.

وأوضح البيان أن نقيب الصحفيين أجرى اتصالات بمسؤولي نادي الداخلية الذي يستضيف على ملعبه مساء اليوم نادي الزمالك ضمن مباريات الدوري العام؛ حيث أبدى مسؤلو الداخلية ترحيبهم بالزملاء المصورين مؤكدين على تذليل أي عقبات أمام قيامهم بأداء مهمتهم ورسالتهم الإعلامية.

وشدد مجلس النقابة على أنه سيتم مخاطبة اتحاد كرة القدم بصفته المسؤول الأول عن المسابقات المحلية وكذلك السلطات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار التجاوز الذي تم من رئيس نادي الزمالك بمنع الزملاء المصورين من الدخول، وإلا سيضطر مجلس النقابة آسفًا لدعوة أعضاء النقابة لمقاطعة المباريات التي يكون مجلس إدارة نادي الزمالك مسؤولًا عن تنظيمها، تجنبًا لأي مهاترات مع الزملاء في أثناء تأدية عملهم، وأن يتحمل المسؤولون في نادي الزمالك عواقب إهدار حق القارئ وجمهور نادي الزمالك العريق في متابعة أخبار ناديهم.