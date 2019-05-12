أخبار مصر | 'مفوضي الدولة' تؤيد قرار الأعلى للإعلام بوقف برنامج الزمالك اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'مفوضي الدولة' تؤيد قرار الأعلى للإعلام بوقف برنامج الزمالك اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تقريرًا قضائيًا في الطعن المُقام من رئيس نادي الزمالك ضد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بقبول الدعويين رقمي 38408 و38902 شكلًا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه.

أيدت فيه الهيئة القرار رقم (21) لسنة 2019 المطعون فيه والصادر من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتاريخ 23 – 3 -2019، والمتضمن في مادته الأولى:

منع بث برنتامج(الزمالك) المعروض على قناة المحور الفضائية لمدة شهر، مع إنذارها بعدم عرض أي مادة إعلامية مماثلة خلال مدة منع البث، وذلك وفقًا لنص المادة(6) من لائحة الجزاءات والتدابير المُشار إليها.

وفي مادته الثانية: إلزام قناة المحور الفضائية بأداء مبلغ مالي قدره خمسون ألف جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة الأجنبية.

وفي المادة الثالثة منه: منح القناة المُشار إليها مهلة لمدة أسبوعين لتقنين أوضاع البرامج المؤجرة وبرامج الاشتراك والبرامج المُهداة التي تبثها دون تصريح من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك وفقًا نص المادة(12) من لائحة الجزاءات والتدابير المُشار إليها، وما ترتب على هذا القرار من آثار، وفيما يلي نص تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة: