مصر | أمن الجيزة يضبط 10 أشخاص مشتبه بهم في حملات بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يضبط 10 أشخاص مشتبه بهم في حملات بالمنطقة الأثرية بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 2 ثلاجة – 5 شمسية- 2 فاترينة – 3 فرش خردوات – 5 ميزان متنوع- 3 تروللي – 3 استاند – كوريك تمساح – 2 تروسيكل – ترابيزة – عربة يد- 2 أسطوانة غاز – 5 ميزان، وبلغ إجمالي المضبوطات 30، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط 10 حالات اشتباة – 3 خيال وجمال - 4 بائع متجول - 10 حالة اشتباة – 13 حكم جزئي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.