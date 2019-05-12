انت الان تتابع أولياء أمور يطالبون بنجاح دفعة أولى ثانوي دون امتحان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

امتحان التابلت - صورة أرشيفية

أجرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، تجربة عملية في مدارس الثانوية العامة، على النظام الإلكتروني، لتقييم قدرة منظومة امتحانات أولى ثانوي على التحمل، وبدأت التجربة من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الواحدة مساءً. ومع بداية التجربة، رصدت غرفة عمليات "ثورة أمهات مصر" العديد من المشكلات التي تواجه الطلاب، إذ لم يستطع أغلبهم الدخول على منصة الامتحانات، موضحين أنه عند محاولة الدخول على منصة الامتحانات تفاجئ البعض بعدم وجود إنترنت داخل المدارس.

وذكر عدد من الطلاب أنه رغم تمكنهم من إدخال الإيميل والباسوورد الخاص بالمنصة، إلا أنهم دخلوا على صفحة بيضاء، والبعض ظهر لهم رسالة "Erorr" أو "خطأ"، فيما ذكر البعض الآخر أنهم تمكنوا من الدخول إلى المنصة، لكن انقطع الاتصال فجأة وخرج من السيستم.أما الـعداد التي تمكنت من إتمام التجربة، أكدت أنه عبارة عن

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