سيطرة الدولة على النيل.. مميزات قانون الملاحة

تقرير لجنة النقل والمواصلات: مجرى نهر النيل وروافده شبكات طرق ملاحية عظيمة إذا أحسن استغلالها سوف تكون دعامة حقيقية للاقتصاد وهذا القطاع يعاني من عدم وجود بنية تحتية

استعرض هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، تقرير اللجنة حول إصدار قانون الملاحة الداخلية، أمام الجلسة العامة للبرلمان، موضحا أن التشريع يحقق عددا من الأهداف الرئيسية، في مقدمتها ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وتفادي وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية، وتشجيع الاستثمار في مجال النقل النهرى عن طريق وضع تنظيم قانوني محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وضبط ملكية الوحدات النهرية من خلال توثيق كل التصرفات الواردة عليها.

ويستهدف مشروع القانون إنشاء قواعد بيانات لمنظومة النقل النهرى والوحدات النهرية العاملة تكون تحت يد الهيئة العامة للنقل النهري حتى يتسنى لها معرفة كل التصرفات التى تحدث للوحدة النهرية، وتخويل جهة الإدارة عند الضبط، في جرائم يحددها القانون، بالإضافة إلى سلطة السحب الإداري للرخص أو إيقافها أو إلغائها أو

ويستهدف مشروع القانون إنشاء قواعد بيانات لمنظومة النقل النهرى والوحدات النهرية العاملة تكون تحت يد الهيئة العامة للنقل النهري حتى يتسنى لها معرفة كل التصرفات التى تحدث للوحدة النهرية، وتخويل جهة الإدارة عند الضبط، في جرائم يحددها القانون، بالإضافة إلى سلطة السحب الإداري للرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة أو التحفظ على المركب وفقا للضوابط، والنص على التزام الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة لسلامة مرور الوحدات النهرية داخل المجاري الملاحية.

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كما عدل القانون الرسوم المستحقة، بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات في تطوير المنظومة في ضوء المتغيرات الاقتصادية، مع ضمان استحقاق الدولة من الرضائى والرسوم الناجمة عن استخدام الشركات للبنية التحتية للدولة من خطوط ملاحية مائية والتواجد داخل النهر، بالإضافة إلى تحقيق التزامات دستورية بحماية مياه النيل.

ويفرض المشروع سيطرة الدولة على واحد من أهم المرافق الخدمية، من خلال فرض عقوبات مناسبة على من يخل بحسن أداء منظومة النقل النهري، ويخرجها من الإطار المحدد لها لصالح المواطن والدولة والعاملين بها.

وتضمن التقرير بأنه يعد مجرى نهر النيل وروافده شبكات طرق ملاحية عظيمة، إذا أحسن استغلالها سوف تكون دعامة حقيقية للاقتصاد، بجانب أهمية رفع كفاءة النقل النهرى ليضطلع بالدور المنشود له ضمن منظومة النقل بصفة عامة، ونحن أمام قوة خدمية واقتصادية كبيرة لم يتم الاستفادة منها حتى الآن على الوجه الأكمل، وهذا القطاع يعاني من عدم وجود بنية تحتية مكتملة وفوضى في سير الوحدات النهرية، كما أن القطاع يعاني من عدم وجود تراخيص لأغلب هذه الوحدات، ما يتسبب في وقوع الكثير من الحوادث وإزهاق الأرواح، وأيضا ضعف الرقابة والتعديات على المجارى المائية وحرمها، سوء استخدام الأهوسة والأعمال الصناعية على المجرى الملاحي دون ردع أو استفادة للدولة وكثرة وجود عائمات ثابتة على نهر النيل بشكل عشوائي وغير منظم.

وتضمن التقرير أن فلسفة وأهداف مشروع القانون، هذه الصورة العشوائية العامة تستدعي إعادة النظر في منظومة استغلال نهر النيل من كل الاتجاهات، والعمل على ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص، تفادي وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية من خلال الالتزام بضوابط منح الترخيص وخطوط السير، إلزام الوحدات العاملة في مجال النقل النهري بحمل لوحتين معدنيتين يتم تثبيتهما بشكل ظاهر في الوحدة النهرية بما يضمن الأمن، تشجيع الاستثمار من خلال تسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وضبط ملكية الوحدات النهرية، إنشاء قواعد بيانات للمنظومة لمعرفة كل التصرفات التي تحدث للوحدة النهرية، تعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة، تحقيق التزامات دستورية بحمايه مياه النيل، وفرض سيطرة الدولة من خلال فرض عقوبات مناسبة.

ورأت لجنة النقل، في تقريرها، أن القانون يعمل على تفعيل دور الوسائل الرقابية لإعادة انضباط الملاحة الداخلية، وتنظيم سير الوحدات في مجرى النيل، وتفعيل دور النقل النهري للاضطلاع بدوره، وربطه بالموانئ المصرية الكبرى على البحر المتوسط، وفتح المجال أمام خلق أنشطة وصناعات جديدة على محاور الطرق الملاحية في مجال الخدمات اللوجستية اللازم لحركة الوحدات النهرية على تلك المحاور، سيكون له أثر إيجابي ملموس على السكان القاطنين حول تلك المحاور اقتصاديا ومهنيا، وتشجيع الترسانات البحرية العاملة فى مجال بناء الوحدات النهرية وإصلاحها على تطوير أدائها، بما يحقق توفير الخدمات اللازمة لبناء وتطوير أسطول النقل النهري، تشجيع المستثمرين من خلال ضبط منظومة تشغيل وترخيص وبناء واستيراد الوحدات النهرية.