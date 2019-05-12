شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحقيقها المركز الأول.. الدقهلية تكرم القائمين على مبادرة «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، أن نجاح مبادرة 100 مليون صحة يعود إلى الاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذه المبادرة غير المسبوقة والتي كانت في أولي اهتماماته وتم الكشف فيها على 50 مليون مواطن مصري في جميع أنحاء مصر ،وقدم محافظ الدقهلية الشكر لجميع الفرق المشاركة في حملة 100 مليون صحة والتي استمرت على مدار شهرين وشارك فيها 1800 فريق.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته مديرية الصحة بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، اليوم الأحد، لتكريم القائمين على مبادرة 100مليون صحة بالدقهلية بمناسبة حصولهم على المركز الأول على مستوى المحافظات بحضور المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة واللواء ياسر دنيا رئيس هيئة الرقابة الإدارية والدكتور محمود المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة والعقيد أحمد صلاح الدين المستشار العسكري للمحافظة.

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وأضاف محافظ الدقهلية أن أصحاب الفضل الكبير في نجاح تلك المبادرة هم أعضاء الحملة من أطباء وتمريض في جميع التخصصات، الذين انتشروا في ربوع المحافظة وبذلوا جهدا غير مسبوق لنجاح تلك المبادرة وهم الجنود المجندة التي عملت ليلا ونهارا للوصول إلى كل مواطن في كل مكان في المحافظة، ولم يتوانوا للحظة حتي حققوا هذا النجاح الغير مسبوق الذي تصدرت فيه الدقهلية المركز الأول على جميع محافظات مصر.

وفي نهاية الاحتفال، وجّه محافظ الدقهلية الشكر لكل رجال الصحافة والإعلام على الجهد المتميز الذي حققوه في المبادرة وكان لهم الفضل في إبراز هذا النجاح وبسببه خرجت الدقهلية امام الجميع بصورة مضيئة ومشرفة.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن نسبة الإصابة بفيروس سي لم تتعدى 0.8 % فقط وأن أكثر من 120 ألف مواطن تسلموا العلاج بالمجان من الدولة، وأنه لولا الدعم المستمر من المحافظ ما كنا حققنا ما حققناه.

وفي نهاية الإحتفال، كرمت الحملة والمحافظ كل من الدكتور محمود المليجي، نائب رئيس الجامعه، واللواء ياسر دنيا، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، والعقيد أحمد صلاح الدين، المستشار العسكرى، وحازم نصر، رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية، وأحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، والمهندس شومان، رئيس مجلس إدارة جمعية تطوير الصناعات وطارق عبدالهادي رئيس نادي جزيرة الورد بالمنصورة.