شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة السويس» تحرر 5 محاضر صحية لمخبزين أفرنجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حررت مديرية الصحة بالسويس خمسة محاضر لمخالفات بمخبزين أفرنجي بالمحافظة خلال حملة مكثفة على عدد من مخابز. جاء ذلك بناء على قرار الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بشن حملات صحية على مخابز الأفرنجي للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين ومدى التزام تلك المنشآت بتطبيق الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية، بعد ورود شكوي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من احد المواطنين ضد مخبز أفرنجي بالسويس لا يتبع الاجراءات الصحية.

قاد الحملة سيد مصطفي مراقب عام أغذية بمديرية الصحة، ومصطفي حسن مفتش أغذية، تحت إشراف الدكتورة امال الراعي مديرة الطب الوقائي والرعاية الاساسية بصحة السويس. وبسحب من منتجات ومخبوزات بمخبزين شهيرين بحي السويس، تبين وجود مخالفات حيث تم إعدام قرابة 30 كيلو خبز غير صالح للاستهلاك الآدمي.