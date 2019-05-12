شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل.. انطلاق برنامج تدريب أطباء السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات تدريب أطباء السويس العاملين بمستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة بالسويس، في قاعات التدريب التابعة لإدارة التدريب، لمديرية الصحة بالسويس، استعدادًا لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لاسيما أن محافظة السويس تُعّد من محافظات المرحلة الأولى، التي سيتم تطبيق المنظومة بها وذلك تحت رعاية دكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بالسويس.

وعلى هامش بدء برنامج التدريب، تفقّد د. محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بالسويس، مبنى إدارة التدريب والذي يعد منبرًا هامًا للارتقاء بكفاءة القوى البشرية، من خلال عقد الندوات والتدريبات وورش العمل، إذ استمع إلى بعض المطالب من د. تامر البوهي، مدير إدارة التدريب والبعثات، والتي من شأنها تطوير المركز، وقد وعد د. محمد يوسف بتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة.