الفريق محمد فريد يشهد مراسم تدشين الفرقاطة المصرية الثانية «المعز» (صور)

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مراسم الاحتفال بتدشين الفرقاطة «المعز» والتى تم بناؤها بترسانة الإسكندرية البحرية بسواعد وعقول مصرية بالتعاون مع الجانب الفرنسى.

بدأت المراسم بكلمة رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية البحرية، والتي أكد خلالها أن الترسانة تعد من أكبر الشركات العاملة في مجال الصناعات البحرية وإنشاء السفن وقد تم تطويرها لتواكب أحدث الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

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فيما ألقت السيدة، جانينا إيريرا، قنصل فرنسا بالإسكندرية، كلمة أكدت فيها على عمق علاقات التعاون بين مصر وفرنسا ومدى أهميتها لتعزيز سبل الشراكة الاستراتيجية مستقبلاً مشيدة ً بالكفاءة الفنية والمهارة الفائقة للمهندسين والعمال المصريين العاملين بشركة ترسانة الإسكندرية.

وألقى الفريق، أحمد خالد، قائد القوات البحرية كلمة، أكد خلالها أن رجال القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية بما يملكونه من أحدث الأسلحة والمعدات والقطع البحرية يمارسون مهامهم بكل قوة وحزم لحماية حدود مصر ومياهها الإقليمية ضد أي أعمال عدائية خارجية أو داخلية.

حضر اللقاء ومراسم التدشين عدد من كبار قادة القوات المسلحة وقيادات وعمال ومهندسى شركة ترسانة الإسكندرية للصناعات البحرية.

مراسم تدشين الفرقاطة المصرية الثانية المعز طراز جوويند