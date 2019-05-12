شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الاحتفال السنوى بعيد «القديسة دميانة» في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توافد الآلاف من الأقباط الأرثوذكس إلى دير «القديسة دميانة»، بمحافظة الدقهلية، لبدء الإحتفال بعيد القديسة دميانة، الأحد، والذى يستمر لمدة ١٠ أيام ويواكب الذكرى السنوية لتكريس الكنيسة، وسمحت الأجهزة الأمنية بإقامة الخيام في الأرض الحمراء على مقربة من مبنى الدير.

وانتشرت قوات الأمن بمحيط الدير، وعلى مسافة نصف كيلو منه لتأمين الإحتفالات، كما وضعت البوابات الإلكترونية على مدخل الدير الخارجى، وعلى البوابة الرئيسية للكشف عن المعادن أو الأسلحة واستعانت بكشافة الكنيسة لتفتيش شنط السيدات الوافدات على الكنيسة والإحتفالات.

كما نشرت قوات التأمين الدوريات الثابتة والمتحركة ووضعت سيارات دفع رباعى عليها اسلحة متعددة بمحيط الإحتفالات، ومنعت دخول السيارات للدير أو وقوفها بمحيط المكان وخصصت جراج للوقوف على مسافة مناسبة من الدير والخيام.

وسمحت الأجهزة الأمنية بإقامة 400 خيمة على الأرض الحمراء الأثرية داخل السور المقام العام الماضى وذلك لمبيت الزوار الراغبين في حضور الاحتفالات لعدة أيام.

ووضع الدفاع المدني خطة للتأمين بضرورة اصطفاف الخيام على شكل أعمدة وصفوف بينها مساحات لا تقل عن 4 أمتار، تسمح بمرور سيارات الإطفاء والإسعاف مع الالتزام بوضع طفايات الحريق في أماكن ظاهرة وقريبة من الخيام.

وانتشر باعة الحمص والحلاوة والمأكولات والألعاب والأيقونات داخل الأرض الحمراء لخدمة زوار الدير خلال مدة الاحتفالات.

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وينتظر جميع المسلمين والأقباط بالقرية هذا الاحتفال سنويا والذى يكون سببا في حركة تجارية كبيرة، حيث يزيد البيع والشراء نتيجة لتوافد مئات الآلاف من الأقباط على مدار أيام الاحتفال من جميع أنحاء الجمهورية

وتفترش السيدات المسلمات الأرض أمام السوق لتبيع لسكان الخيام والرواد الفطير والمش والجبنة القديمة والقشدة والأوز والبط حيث يحرص عدد كبير من زوار الدير على تناول الفطير والقشدة والعسل أو المش يوميا.

ويشارك الأنبا ماركوس، مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري، ورئيس دير القديسة دميانة، لأول مرة في الإحتفالات، خلفا للراحل الأنبا بيشوى والذى وافته الننية أول ٱكتوبر الماضى، ويخرج الأنبا ماركوس يوميا للحضور في «زفة أيقونة الست دميانة» والتى تطوف الدير والسوق، وسط تأمين من فرق الجوالة والكشافة بالكنيسة، كما يحضر الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية والقيادات الأمنية الإحتفال الرئيسى والذى تم تحديده، الثلاثاء المقبل.

وأكد القمص ديسقورس شحاته وكيل الدير أن الدير مفتوح خلال فترة الاحتفالات ويتم عمل قداسات وصلوات طوال اليوم بالإضافة لحضور وعظات داخل الكنيسة ويتم عمل زفة الأيقونه يوميا ويحضرها الأنبا ماركوس كما يوجد ملاهى للأطفال وسوق تجارى متكامل بجوار الدير في الارض الحمراء ويشارك فيه الأقباط والمسلمين على حد سواء ويباع فيه الحمص والحلوى والملابس ومنتجات الدير من العسل والجبنة والزيتون والأيقونات والصلبان كما يتم بيع القلل القناوى والخوص بالإضافة لقيام أهالى القرية من الفلاحين ببيع منتجات الألبان والبط والأوز للزوار.

وعلى الصعيد نفسه، تفقد اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية واللواء محمد شرباش مدير المباحث، وعدد من القيادات الأمنية التأمينات المنتشرة بالدير، إذ شدّد على القوات باليقظة والحسم وحسن المعاملة مع الزوار.

وأكد مدير الأمن أنه لاتهاون مع أي شخص يحاول إثارة الشغب أو يسعى لتعكير صفو الإحتفالات ووجه للقوات بالتعامل بقوة والضرب في المليان في حالة وجود أي عناصر مثيرة للشغب.