شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع التعليم يعتمد ‏نتيجة امتحانات «أبناؤنا في الخارج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‏اعتمد الدكتور رضا السيد حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ‏ورئيس عام امتحانات أبناؤنا في الخارج، صباح اليوم الأحد، الموافق 12/5/2019 ‏نتيجة امتحانات «أبناؤنا في الخارج» للدور الأول من العام الدراسي الحالي ‏‏2018/2019، وذلك في إطار اهتمام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بمصلحة أبنائنا الطلاب.

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وصرح «حجازي»، بأن لجنة النظام والمراقبة انتهت من كافة الأعمال اللازمة لتقدير ‏الدرجات وبلغت النسبة المئوية للنجاح في امتحان أبناؤنا في الخارج للدور الأول ‏‏98.39 %‏، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء امتحان «أبناؤنا في الخارج» الدور الأول هذا العام ‏‏(54383) طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور (53428) طالب وطالبة، وعدد الناجحين (52567) طالب وطالبة، وعدد المتغيبين عن أداء الامتحان (836) طالب وطالبة، أما عدد الطلاب والطالبات الذين سيؤدون امتحان الدور الثاني (1697) ‏والمقرر أن يبدأ في يوم السبت الموافق 6 يوليو 2019 .‏

وأفاد حجازي بأن امتحانات «أبناؤنا في الخارج» قد بدأت خلال الفترة من 30 مارس ‏‏2019 وانتهت في 9 إبريل 2019.‏

وجدير بالذكر أن امتحانات «أبناؤنا في الخارج» والتي تنظمها وتُشرف عليها وزارة ‏التربية والتعليم والتعليم الفني، لجميع الصفوف الدراسية اعتبارًا من الصف الأول الابتدائي ‏وحتى الصف الثاني الثانوي العام تم عقدها في عدد 198 سفارة وقنصلية على ‏مستوى دول العالم التي يوجد لمصر تمثيل دبلوماسي بها.