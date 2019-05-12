شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة «الصحة»: تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ43 ألف مواطن من خلال القوافل الطبية في 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ43 ألف و456 مواطناً من خلال 35 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 1 وحتى 10 مايو الحالي. وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن تلك القوافل، تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، إلى أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 328 عيادة، مشيراً إلى أنه تم إجراء 6 آلاف و794 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 9 آلاف و322 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 630 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 1156 مواطناً بمحافظة أسوان، و1344 مواطناً بأسيوط، و3 آلاف و78 مواطناً بالإسكندرية، و1262 مواطناً بالأقصر، و1575مواطناً بالبحيرة، و6 آلاف و856 مواطناً بالجيزة، و2508 مواطنين بالدقهلية، و4 آلاف و526 مواطناً بالشرقية.

وقالت «الصادق» إنه تم تقديم الخدمة أيضًا لــ1537مواطناً بالفيوم، و1208مواطنين بالقاهرة، و1185مواطناً بالقليوبية، و2287 مواطناً بالمنوفية، و1806مواطنين بالمنيا، و990 مواطناً بالوادي الجديد، و2556 مواطن ببني سويف، و490 مواطناً بجنوب سيناء، و4 آلاف و236 مواطن بدمياط، و655 مواطناً بسوهاج، و404 مواطنين بشمال سيناء، و1037 مواطناً بقنا، و1878مواطناً بكفر الشيخ، وأخيراً تم الكشف الطبي على 882 مواطناً بمطروح.

وفي سياق متصل، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق عدد من القوافل الطبية المجانية في الفترة من يوم 11 وحتى يوم 20 مايو الحالي بـ21 محافظة هي القليوبية، وبني سويف، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والفيوم، والقاهرة، والدقهلية، وبورسعيد، والبحيرة، والوادي الجديد، وشمال سيناء، وأسوان، والجيزة، وأسيوط، ومطروح، والمنوفية، ودمياط، والشرقية، والبحر الأحمر، والأقصر، والمنيا، وتأتي هذه القوافل في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات الطبية.

Advertisements

وأوضح مجاهد أن مدة عمل القافلة تستمر ليومين، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ أول 5 قوافل طبية أمس في مناطق الصفرا مركز الخانكة محافظة القليوبية، وكوم أدريجة مركز الواسطى محافظة بني سويف، ووحدة الجلاء مركز العامرية محافظة الإسكندرية، وخالد بن الوليد (83) مركز الحامول محافظة كفر الشيخ، وبركة مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، كما سيتم إطلاق قافلة طبية أخرى اليوم بمنطقة البساتين مركز شباب عزبة النصر محافظة القاهرة.

ولفت إلى أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومي 13 و14 مايو الحالي بمناطق قرية فودة مركز المنصورة محافظة الدقهلية، وقرية المناصرة مركز غرب بورسعيد، وحفص مركز دمنهور محافظة البحيرة، والنهضة مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والقسيمة مركز الحسنة محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى إطلاق 3 قوافل طبية أخرى في مناطق عزبة النهضة محافظة أسوان، وذات الكوم منطقة منشأة القناطر محافظة الجيزة، وبني طالب مركز الفتح محافظة أسيوط، وذلك في يومي 14 و15 من الشهر الجاري.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية، أنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية مجانية في يومي 15 و16 من شهر مايو الجاري بمناطق أطنوح – حنيش محافظة مطروح، والخطاطبة المحطة مركز السادات محافظة المنوفية، وكفر يوسف مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، وبني عقبة مركز ببا محافظة بني سويف، وعثمان بن عفان مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، وبنجر 6 مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، كما سيتم إطلاق قافلة طبية أخرى في منطقة المحمودية مركز ههيا محافظة الشرقية، في يومي 16 و17 من الشهر ذاته.

وأضافت «الصادق» أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين خلال يومي 17 و18 مايو بمنطقتي أبوداود السباخ مركز تمي الأمديد محافظة الدقهلية، وماض جنوب غرب المدينة مركز الشلاتين – حلايب محافظة البحر الأحمر، لافتةً إلى أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية بمناطق جزيرة النجدي محافظة القليوبية، والمراغي مركز المنتزه محافظة الإسكندرية، وطاهر محافظة كفر الشيخ، والبغدادي مركز البياضية محافظة الأقصر، ومطرطاس مركز سنورس محافظة الفيوم، وذلك خلال يومي 18 و19 من الشهر نفسه.

كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين في يومي 19 و20 مايو في مناطق أبورماد وجبل علبة وأدلديت مركز حلايب – الشلاتين محافظة البحر الأحمر، حلوان مركز شباب الملأة محافظة القاهرة، وأخيراً سيتم إطلاق 6 قوافل طبية في مناطق بساط كريم الدين مركز شربين محافظة الدقهلية، وقرية الصدق مركز جنوب بورسعيد، والرشدة مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، والجفجافة مركز الحسنة محافظة شمال سيناء، ودير العذراء مركز سمالوط محافظة المنيا، وزاوية البحر مركز كوم حمادة محافظة البحيرة.

وأشارت «الصادق» إلى أن الخدمات التي تقدمها القوافل الطبية تتمثل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة أمراض النساء والباطنة والأطفال والأنف والأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الاشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي، عن طريق مندوب من المجالس الطبية والتأمين الصحي بهذه القوافل.