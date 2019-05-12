شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يحيل قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب اتفاق منحة تنمية ريادة الأعمال للجنة مختصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2019 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق منحة مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية الممول من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية تحت إدارة بنك التنمية الإفريقي بمبلغ 4 ملايين و12 ألف يورو والموقع في فبراير الماضي، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية.

جاء ذلك في ختام الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب ظهر اليوم الأحد، والتي شهدت الموافقة على مجموع مواد مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن زيادة المعاشات العسكرية، وإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (85،88) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وأعلن رئيس مجلس النواب رفع الجلسة العامة للمجلس على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر غد الاثنين.