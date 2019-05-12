شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 أشخاص فى هجوم مسلح على كنيسة كاثوليكية فى بوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس بلدية لرويترز، إن مسلحين قتلوا 6 أشخاص فى هجوم على كنيسة كاثوليكية فى بلدة دابلو بشمال بوركينا فاسو، اليوم الأحد. وهذا ثانى هجوم على كنيسة خلال أسبوعين فى بلد اشتهر تاريخيا بالتسامح الدينى، ويأتى الهجوم فيما تسعى جماعات متشددة لتقويض استقرار بوركينا فاسو ومنطقة الساحل الأفريقى.

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