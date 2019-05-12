رئيس برلمان غانا يبدأ زيارة رسمية إلى مصر

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رئيس البرلمان الغاني دكتور مايكل أوكواي وعماد حنا سفير مصر في غانا

ودع عماد حنا سفير مصر في غانا، رئيس البرلمان الغاني الدكتور مايكل أوكواي، والوفد المرافق له بمطار أكرا قبيل توجهه إلى القاهرة، اليوم الأحد، في زيارة رسمية إلى مصر تستغرق عدة أيام تلبية لدعوة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب. وأعرب أوكواي عن تطلعه لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البرلمان الغاني ومجلس النواب المصري، مشيدا بعراقة الحياة النيابية في مصر، مشيرا إلى تطلع غانا للاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة في مجال الزراعة والغزل والنسيج والصناعات الدوائية وتصنيع وتعليب المنتجات الزراعية.

وأشاد أوكواي، بالتجربة المصرية الرائدة إفريقيًا في مجال دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى وجود مساحة كبيرة للتعاون الثنائي بين الجانبين. من جانبه، لفت السفير عماد حنا إلى الأهمية التي تكتسبها زيارة رئيس البرلمان الغاني إلى مصر لكونها الأولى من نوعها لمسئول برلماني رفيع المستوى منذ عهد

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