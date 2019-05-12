النواب: إعادة قانون الملاحة الداخلية للجنة النقل

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مجلس النواب - صورة أرشيفية

قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إعادة مشروع قانون الملاحة الداخلية للجنة النقل والمواصلات لإعادة صياغة بعض مواد القانون على أن يعاد عرضه للمناقشة في المجلس خلال أسبوع. وكان المجلس قد وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون. واستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان: الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري، الأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.

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وأوضح تقرير اللجنة أن مشروع القانون يستهدف ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وتفادي وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية من خلال الالتزام بضوابط منح الترخيص وخطوط السير مع إلزام الوحدات العاملة فى مجال النقل النهري