انت الان تتابع داعية أزهري: استخدام شطاف الحمام بقوة يفسد الصيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رمضان

أثارت فتوى الشيخ أنس السلطان، الداعية الأزهرى، حالة من الجدل بين الشباب من الجنسين على مواقع التواصل الاجتماعى، فيسبوك، وذلك خلال الساعات الماضية، عقب تأكيده بأن شطاف دورات المياه فى نهار رمضان يفسد الصيام، حيال تدافق المياه بقوة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى على «الفيسبوك»، مقطع فيديو يظهر الداعية الأزهرى أنس السلطان، وهو يفتي بأن استخدام «شطاف» دورات المياه يفسد الصيام، مشددا على أن ماء الشطاف الذي يستخدمه المسلمون لتنظيف أنفسهم بعد قضاء الحاجة، إذا دخل إلى دبر الرجل أو المرأة يتسبب في إفساد الصيام.

وأضاف السلطان، فى فتوى له، أن أي شيء يدخل إلى جسد الإنسان فهو يفسد الصيام ويتسبب في إفطار الشخص. وأجابت أمانة الفتوى على لسان الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، قد ذكر أن العلماء اختلفوا في حكم استخدام شطاف حمام في نهار رمضان على رأيين. وأوضح "وسام"، في فتوى له، أن أصحاب الرأي