داعية أزهري: استخدام شطاف الحمام بقوة يفسد الصيام

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رمضان
أثارت فتوى الشيخ أنس السلطان، الداعية الأزهرى، حالة من الجدل بين الشباب من الجنسين على مواقع التواصل الاجتماعى، فيسبوك، وذلك خلال الساعات الماضية، عقب تأكيده بأن شطاف دورات المياه فى نهار رمضان يفسد الصيام، حيال تدافق المياه بقوة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى على «الفيسبوك»، مقطع فيديو يظهر الداعية الأزهرى أنس السلطان، وهو يفتي بأن استخدام «شطاف» دورات المياه يفسد الصيام، مشددا على أن ماء الشطاف الذي يستخدمه المسلمون لتنظيف أنفسهم بعد قضاء الحاجة، إذا دخل إلى دبر الرجل أو المرأة يتسبب في إفساد الصيام.
وأضاف السلطان، فى فتوى له، أن أي شيء يدخل إلى جسد الإنسان فهو يفسد الصيام ويتسبب في إفطار الشخص. وأجابت أمانة الفتوى على لسان الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، قد ذكر أن العلماء اختلفوا في حكم استخدام شطاف حمام في نهار رمضان على رأيين. وأوضح "وسام"، في فتوى له، أن أصحاب الرأي
وأضاف السلطان، فى فتوى له، أن أي شيء يدخل إلى جسد الإنسان فهو يفسد الصيام ويتسبب في إفطار الشخص.
وأجابت أمانة الفتوى على لسان الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، قد ذكر أن العلماء اختلفوا في حكم استخدام شطاف حمام في نهار رمضان على رأيين.
وأوضح "وسام"، في فتوى له، أن أصحاب الرأي الأول، قالوا: "إنه مثل الحقنة الشرجية وإن دخول الماء من فتحة الشرج يفطر الصائم"، أما الرأي الثاني: "فهو لا يفسد الصيام".
من جهته اتفق الشيخ على عبد الباقي، الأمين العام السابق لمجمع البحوث الإسلامية، مع ما أفتى به أنس السلطان، مؤكدا أن هذه المسألة ينبغي فيها على الصائم الحيطة وتوخي الحذر، فإذا تعمد الصائم استخدام شطاف دورات المياه بقوة ودخل الماء ، ففى هذه الحالة فسد صومه، وعليه القضاء، أما إذا لم يتعمد فلا حرج عليه.
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