شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يعزي في كاردينال الكنيسة المارونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، «استقبلنا خبر نياحة مثلث الرحمة البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير عميد الكنيسة المارونية بمشاعر ملؤها الحزن والرجاء في القيامة والحياة الأبدية».

وأضاف «بالإصالة عن نفسي وعن أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية نقدم التعازي للكنيسة المارونية وغبطة بطريركها الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والسادة المطارنة أعضاء السينودس وكل الإكليروس والشعب في لبنان والمشرق وبلدان الانتشار».

وتابع: «ذاكرين تعبه في خدمة الكرسي البطريركي، الذي عاش فيه ثلاثًا وستّين سنة متواصلة كاهنًا وأسقفًا وبطريركًا وكاردينالًا. ونطلب من الله راحة ونياحًا لنفس الراحل الكبير وأن يعزى قلوبكم بتعزيات السماء».