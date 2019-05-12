شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يضع حجر أساس تطوير المرحلة الثانية لشاطئ الفيروز الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، بوضع حجر أساس تطوير المرحلة الثانية لشاطئ الفيروز الجديد بطور سيناء، والتي تتضمن إنشاء 10 شاليهات بتكلفة مليون جنيه، بحضور فوزي همام، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد عبدالعظيم، رئيس مدينة طور سيناء. وأكد المحافظ أنه سيتم إنشاء برجولة كبيرة من خلال شركة بترول بلاعيم، بالإضافة إلى إنشاء ملعب خماسي لكرة القدم وملعبان للكرة الطائرة ومنطقة أخرى ترفيهية.

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ووجه المحافظ، رئيس مدينة طور سيناء بإضافة الناحية الجمالية للشاطئ وإقامة شماسي وفرش منطقة الشاطئ بالرمال الناعمة والحفاظ على نظافته من الأحجار الصلبة. من ناحية أخرى، تراس اللواء خالد فوده فعاليات المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور رؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات.

وأكد المحافظ على ضرورة طلاء المباني بلون موحد بكافة مدن المحافظة بدلا من الطوب الأحمر، وشدد على رؤساء المدن بضرورة متابعة توحيد طلاء المباني خلال العيد من خلال قرص مدمج لكل مدينة.

كان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد أعلن عن التصديق على مبلغ 2.5 مليون جنيه من بنك مصر لإنشاء 5 ملاعب بالمدن والوديان وستسند العملية للإنتاج الحربى بالأمر المباشر لخدمة الأهالى، والتصديق على مبلغ 347 ألف جنيه مقدمة من الجامعة الألمانية وصندوق السياحة للطلبة المغتربين من أبناء المحافظة في الدارسين في المحافظات الأخرى وطلاب نويبع ودهب الدارسين في مدينة الطور المتفوقين. وقرر فوده خلال المجلس التصديق على مبلغ مليون جنيه لمدينة للعاصمة طور سيناء لأعمال التجميل وتحسين البيئة.