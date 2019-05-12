شكرا لقرائتكم خبر عن بعد منع المصورين.. «الصحفيين» تُهدد بمقاطعة مباريات الزمالك وتطالب اتحاد الكرة بالتدخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نقابة الصحفيين إن نقيب الصحفيين ومجلس النقابة تابعا ما تعرض له المصورون الصحفيون من منعهم من ممارسة عملهم في تغطية مباراة نادى الزمالك ونادى وادي دجلة بوم الخميس الموافق 9 مايو 2019، بقرار تعسفي من رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك.

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وأضافت النقابة، في بيان: «تلقى مجلس نقابة الصحفيين عقب هذه الواقعة المؤسفة مذكرة من هيئة مكتب شعبة المصورين، يطالبون فيها باتخاذ قرار نقابي يلزم الزملاء المصورين بمقاطعة تغطية مباريات نادى الزمالك في الدورى المصرى احتجاجا على هذا المنع غير القانوني، ومع تفهم مجلس النقابة لحالة الغضب التي سيطرت على الزملاء بشعبة المصورين بل وعلى الجماعة الصحفية كلها جراء هذا المنع غير المبرر وغير المسؤول من رئيس نادي الزمالك، إلا أنه يجب أن نفرق بين حق القارئ في متابعة تغطية أخبار ومباريات الزمالك أحد قطبي الكرة المصرية، وبين حق النقابة في اتخاذ ما تراه من إجراءات تضمن عدم تكرار ما حدث».

وفي هذا السياق أجرى نقيب الصحفيين اتصالات بمسئولي نادي الداخلية الذي يستضيف على ملعبه مساء اليوم نادي الزمالك ضمن مباريات الدوري العام، حيث أبدى مسؤلو الداخلية ترحيبهم بالزملاء المصورين، مؤكدين على تذليل أي عقبات أمام قيامهم بأداء مهمتهم ورسالتهم الإعلامية.

ويؤكد مجلس النقابة أنه سيتم مخاطبة اتحاد كرة القدم بصفته المسؤول الأول عن المسابقات المحلية وكذلك السلطات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار التجاوز الذي تم من رئيس نادي الزمالك بمنع الزملاء المصورين من الدخول، وإلا سيضطر مجلس النقابة آسفا لدعوة أعضاء النقابة لمقاطعة المباريات التي يكون مجلس إدارة نادي الزمالك مسؤولا عن تنظيمها، تجنبا لأي مهاترات مع الزملاء في أثناء تأدية عملهم، وأن يتحمل المسؤولون في نادي الزمالك عواقب إهدار حق القارئ وجمهور نادي الزمالك العريق في متابعة أخبار ناديهم.