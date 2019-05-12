شكرا لقرائتكم خبر عن «محرز» تبحث مع سفير نيوزيلاندا بالقاهرة تطوير المجازر وتدريب الأطباء البيطريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، الأحد، سفير نيوزيلاندا بالقاهرة جريج لويس والمستشار الزراعي الإقليمي بسفارة نيوزيلاندا في دبي تشاد توستين لدراسة أوجه التعاون المختلفة في مجال الإنتاج الحيواني والزراعي بحضور الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وممثلين من الإدارة المركزية للحجر البيطري والإدارة المركزية للحجر الزراعي والإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية.

وأشاد السفير النيوزيلاندي بحفاوة الاستقبال والتعاون المستمر بين البلدين وانه سيتم الإعداد لترتيب زيارة رسمية لوزير الزراعة ونائب وزير التجارة ونمو الصادرات النيوزيلاندي لمقابلة الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة المصري لبحث سبل زيادة التعاون المشترك في المجال الزراعي وذلك خلال شهر يونيو القادم.

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من جانبها، أشادت «محرز» بالدعم الفني الذي قدمته وزارة الصناعات الأولية النيوزيلاندية لمصر في مجال تطوير المجازر في مصر وذلك من خلال تنفيذ برنامج تدريبي لعدد من الأطباء البيطريين المتخصصين في مجال المجازر في نيوزيلاندا ومصر وقد تم تدريبهم على تقييم ومراجعة أعمال المجازر وكيفية صياغة إجراءات العمل القياسية وكذلك تقييم المخاطر وكيفية التحكم فيها وإلقاء الضوء على التشريعات والقوانين ذات الصلة بمجال العمل بالمجازر.

وذكرت انه تم تطوير 170 مجزر في مصر وجاري استكمال تطوير باقي المجازر وانه تم الاتفاق على قيام الجانب النيوزيلاندي بعمل دورات تدريبية جديدة للأطباء البيطريين العاملين بالمجازر.

طالبت «محرز» الجانب النيوزيلاندي دراسة إمكانية التعاون في استيراد سلالات جيدة من عجلات العشار وتحت العشار لإنتاج الألبان واللحوم من نيوزيلاندا والتي تتميز بإنتاجية عالية من اللبن واللحم وذلك لتوزيعها على صغار المربين واستبدال السلالات المحلية ضعيفة الإنتاج وأيضا استيراد ماعز وأغنام ثنائية الغرض من نيوزيلاندا لتوزيعها في المناطق الحدودية مثل محافظة مطروح.

ذكر المستشار الزراعي النيوزيلاندي«أن وفد زراعي من نيوزيلاندا قد قام بزيارة مزارع انتاج البرتقال وأشادوا بالنظام المتبع في الإنتاج وجودة الأنواع المزروعة إلى تتميز بمقاومتها البيولوجية ومكافحة الآفات، وأنه سيتم الإجراءات اللازمة لبدء استيراد البرتقال من مصر خلال الفترة القادمة وسيقوم الجانب النيوزيلاندي بإرسال خطة استيراد البرتقال من مصر للحجر الزراعي لبدء خطوات التنفيذ على أن يتم دراسة استيراد أنواع أخرى من الموالح مثل الليمون والجريب فروت في المرحلة القادمة.