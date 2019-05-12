شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية ببورسعيد تحتفل بعيد ميلادها الـ130 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت أبروشية الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بمرور 130 عامًا على إنشاء كنيسة الظهور الأسقفية ببورسعيد. حضر الاحتفال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمطران الدكتور منير حنا وممثلى الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والرسولية، كما حضر ممثلون للكنيسة الأسقفية/ الأنجليكانية في إنجلترا وأيرلندا وأفريقيا.

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وفي كلمته، قال عميد منطقة القنال، القس هانى شنودة، إن الكنيسة بدأت خدمتها عام 1889 ككنيسة تخدم العاملين الإنجليز بهيئة قناة السويس، إلا أنها الآن تخدم أبنائها من سكان بورسعيد المصريين، وقال إننا كباقى الكنائس الأسقفية في مصر نقوم بخدمة المجتمع بكل أطيافه، خاصة الشباب.

وأشار المطران الدكتور منير حنا، مطران أبروشية الكنيسة الأسقفية في مصر وشمال أفريقيا والقرن الافريقى، إلى أن كنيسة الظهور هي قصة تحكى عن أمانة الله وعن وعى ومحبة شعب بورسعيد الذي حمى واحتضن الكنيسة في أوقات الحروب، وذلك لإدراكه أهمية دور العبادة. كما شكر المطران المحافظ لتشجيعه وحرصه على حضور احتفال الكنيسة مع شعبها بالرغم من ضغوط العمل لديه وظروف شهر رمضان.

وفى ختام الاحتفال، قال المحافظ سيادة اللواء عادل الغضبان إنه سعيد بزيارته لهذه الكنيسة الأثرية والالتقاء بشعبها، وأضاف أن مصر التي نعيش على ترابها هي الحاضنة لكل المصريين وأن الكنائس والمساجد هي جزء لا يتجزأ في المجتمع البورسعيدي. وأضاف أن وحدتنا كمصريين هي سر قوتنا في التغلب على جميع التحديات.

احتفال الكنيسة الأسقفية ببورسعيد بمرور 130 عاماً على إنشائها