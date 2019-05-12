شكرا لقرائتكم خبر عن «MBC مصر»: نسب تفاعل ومُشاهدات قياسية حققتها القناة خلال الأسبوع الأول من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت قناة «MBC مصر» إن نسب تفاعل ومُشاهدات «قياسية» حققتها برامج ومُسلسلات القناة بعد انتهاء الأسبوع الأول من شهر رمضان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بخلاف ما تُحققه الأعمال المُختلفة من ملايين المُشاهدات عبر شاشات «MBC مصر» ومن خلال منصة «شاهد»، و«شاهد بلس».

وحقق المحتوي المعروض على صفحات «MBC مصر» الرسمية فقط من بداية رمضان وحتي مساء أمس «السبت» على صفحة الفيس بوك ما يقرب من 28.5 مليون مُشاهدة خلال هذه الأيام، وحقق نفس المحتوي عن نفس الفترة عبر اليوتيوب 16.2 مليون مُشاهدة، وحققت الصفحة الرسمية على إنستجرام نسبة تفاعل قياسية وصلت إلى 3.7 مليون مُتابعة، بينما وصل التفاعل عبر «تويتر» إلى 1.3 مليون تفاعل.

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وتصدر برنامج «رامز في الشلال» مع النجم رامز جلال قائمة الأعلى مُشاهدة عبر كل وسائط المُشاهدة حيث وصل مُتابعيه خلال الأيام الستة الأولي من شهر رمضان عبر الفيس بوك إلى 8.5 مليون مُشاهدة، وعبر اليوتيوب 5.9 مليون مُشاهدة.

وجاء مسلسل «ولد الغلابة» مع النجم أحمد السقا في المرتبه الثانية مُحققاً نسبة مُتابعة عبر الفيس بوك وصلت إلى 3.6 مليون مُشاهدة، وعبر اليوتيوب 2.6 مليون مُشاهدة، وحقق مُسلسل «فكرة بمليون جنية» للنجم الشاب على ربيع عبر اليوتيوب خلال الأيام السته الأولي من شهر رمضان 1.1 مليون مُشاهدة، وعبر الفيس بوك 4.1 مليون مُشاهدة، بينما حقق مُسلسل «زي الشمس» مع النجمة دينا الشربيني خلال نفس الفترة 4.4 مليون مُتابعة عبر القيس بوك، و1.3 مليون مُشاهدة عبر اليوتيوب.

وحقق مُسلسل «قابيل» مع النجم محمد ممدوح نسبة مُتابعة عبر القيس بوك وصلت إلى 1.1 مليون مُتابع خلال الأيام السته الأولي، ومسلسل «شقة فيصل» مع النجم الشاب كريم محمود عبدالعزيز حقق مليون مُتابعة عبر القيس بوك.

برنامج «رامز في الشلال» - صورة أرشيفية

مسلسل شقة فيصل - صورة أرشيفية