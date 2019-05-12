شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير «مفوضي الدولة» يؤيد قرار «الأعلى للإعلام» بوقف برنامج «الزمالك اليوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أيدت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف برنامج «الزمالك اليوم» المعروض على قناة «المحور» الفضائية لمدة شهر.

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جاء ذلك في تقرير أصدرته الهيئة في الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بقبول الدعويين رقمى 38408 و38902 شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه.

وفي التقرير، أيدت الهيئة القرار رقم (21) لسنة 2019 المطعون فيه والصادر من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتاريخ 23 – 3 -2019، والمتضمن في مادته الأولى: منع بث برنامج (الزمالك) المعروض على قناة المحور الفضائية لمدة شهر مع إنذارها بعدم عرض أي مادة إعلامية مماثلة خلال مدة منع البث وذلك وفقاً لنص المادة (6) من لائحة الجزاءات والتدابير المشار إليها.

وينص في مادته الثانية: إلزام قناة المحور الفضائية بأداء مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة الأجنبية. وفي المادة الثالثة منه: منح القناة المشار إليها مهلة لمدة أسبوعين لتقنين أوضاع البرامج المؤجرة وبرامج الاشتراك والبرامج المهداة التي تبثها دون تصريح من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك وفقاً لنص المادة (12) من لائحة الجزاءات والتدابير المشار إليها وما ترتب على هذا القرار من آثار.