شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: فحص 29.5 ألف وافد ضمن «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، الانتهاء من فحص 29 ألف و584 وافداً من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمسح وعلاج اللاجئين والأجانب «ضيوف مصر» من فيروس «سي»، موضحةً أن المبادرة تم إطلاقها رسمياً في الأول من شهر مايو الحالي وتستمر حتى سبتمبر المقبل.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان في تصريحات صحفية، الأحد، إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف مسح الوافدين من الأطفال من سن 12 إلى 18 عاماً، والكبار من عمر 18 عاماً دون حد أقصى للعمر، وذلك بـ309 نقطة مسح موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة، مؤكدةً تحويل المصابين إلى وحدات الفيروسات الكبدية، لتلقي العلاج بالمجان.

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وأوضحت وزير الصحة والسكان، أن أكثر الجنسيات التي ترددت على نقاط المسح هم السوريون، يليهم الفلسطينيون، ثم السودانيون، مؤكدةً إجراء اختبارات المسح وصرف العلاج بالمجان لجميع الوافدين على أرض مصر بالتساوي مع المصريين، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن.

وأشارت إلى أن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية «100 مليون صحة» للمصريين، تم مد فترة عملها في 309 نقطة مسح منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 41 نقطة مسح في المنافذ البرية والجوية والبحرية، وذلك حتى نهاية العام الحالي 2019.

ولفتت «زايد» إلى أنه يمكنك التعرف على أقرب نقطة مسح من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335، أو الدخول على الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg والذي يتضمن أماكن ومراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية.

جدير بالذكر أن المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد توجهت بالشكر لمصر لما تقدمه من خدمات صحية بالمجان إلى اللاجئين وملتمسي اللجوء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مشيدةً بما تقدمه مصر من مبادرات صحية منها: تطعيمات ولقاحات شلل الأطفال وحملة القضاء على الطفيليات المعوية ومبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم، إضافةً إلى «100 مليون صحة».