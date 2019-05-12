شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يفتح تحقيقًا عاجلا في شكوى المصورين الصحفيين ضد إدارة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فتح تحقيق عاجل خلال اجتماعها الثلاثاء في شكوى شعبة المصورين الصحفيين ضد إدارة نادي الزمالك، لتعسفها في منع المصورين من تأدية مهام عملهم المصرح لهم بها من قبل اتحاد الكرة.

وقالت الشعبة إن إدارة نادي الزمالك تعسفت ضد المصورين الصحفيين بمنعهم من الدخول رُغم حملهم كارنيهات تسمح لهم بدخول المباريات، فجرى منعهم من حضور المباراة المُقامة بين ناديي الزمالك ووادي دجلة الخميس ٩ مايو الماضي. وطالب الشعب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتخاذ اللازم تجاه الشكوى.

من جانبه، أكد جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى لـ«المصري اليوم»، أن اللجنة ستتخذ إجراءات مُشددة تجاه منع المصورين من تأدية مهام عملهم والتي كفلها لهم قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مؤكدا أن العقوبات المنتظرة قد تصل لمنع نشر أخبار نادي الزمالك في الصحف المصرية.