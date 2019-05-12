شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب المحافظات يواصلون أداء امتحانات الإعدادية.. وشكاوى من تسريب «الحاسب الآلي» بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظات، أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، الأحد، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتداولت أنباء عن تسريب امتحان الحاسب الآلى بالمنوفية، وشكا طلاب من صعوبة الامتحان، وشكلت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد لجنة لفحص امتحان الجبر.

في الإسكندرية، تفقد المحافظ الدكتور عبدالعزيز قنصوة يرافقه مصطفى العجمى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عددًا من اللجان بمدرستى سموحه الرسمية لغات وعبدالله النديم، حيث أدى الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وحرص على الاستماع إلى الطلاب حول مستوى الامتحان.

وقال وكيل الوزارة إنه تم تشكيل لجنة لمراجعة امتحان اللغة العربية للشهادة لتحديد مدى صعوبة بعض أجزاء من أسئلة النحو بعد ورود شكاوى، وقررت إعادة توزيع الدرجات الخاصة بالأجزاء الواردة في الشكاوى على الأسئلة الأخرى بما يحقق مصلحة الطالب.

وفي الدقهلية، تفقد المحافظ الدكتور كمال جاد شاروبيم عددا من اللجان في مدرسة المنصورة الرسمية للغات، ومدرسة شجرة الدر الإعدادية بنات، ومدرسة السيدة عائشة بنات بطلخا، ومدرسة سندوب الإعدادية بنات، وشدد على ضرورة توفير الجو النفسي الملائم للطلاب داخل لجان الامتحانات لتمكينهم من الأداء في سهولة ويسر، كما تحدث مع الطلاب وحثهم على بذل كل الجهود لتحقيق النجاح والتفوق، وأكد الطلاب أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط.

وفي كفرالشيخ، أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، أن أسئلة مادة اللغة العربية جاءت في مستوى الطالب المتوسط ومن داخل المنهج.

وتفقدت وكيل الوزارة لجنة مدرسة بقلولة للتعليم الأساسي، ووجهت الشكر لمدير المدرسة، وللعمال ولرئيس اللجنة، لانضباط اللجنة، ونظافة المدرسة، كما استجابت وكيل الوزارة لطالبة بلجنة العاقولة للتعليم الأساسي تصادف وجودها منفردة في لجنة بنين حسب ترتيب رقم جلوسها، مما تسبب شعورها بالتوتر، ونقلتها إلى إحدى لجان الطالبات، وقررت استبعاد ملاحظين باللجنة رقم «1» بمدرسة العاقولة التابعة لإدارة الرياض التعليمية، لعدم انضباط اللجنة ووجهت أنذار لمراقب الدور.

وفي البحيرة، قال محمد سعد، وكيل وزارة التربية التعليم، إنه لم ترد أي شكاوى لغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم من الطلاب الذين أدوا امتحانى الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية مشيرًا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لملاحظة أي مشكلة طارئة وحلها فورًا.

وتفقد «سعد» عددًا من لجان امتحانات في ثانى أيام الامتحانات في مدرسة الأبعادية الإعدادية المشتركة.

وفي القليوبية، اشتكى العديد من طلاب الشهادة الإعدادية من صعوبة الاسئلة بمادة الهندسة، وشهد عدد من اللجان حالات بكاء بين الطلاب، وقال عدد من الطلاب بمدرسة الاعدادية القديمة ببنها إن أسئلة الامتحان بعضها معقد وكانت تحتاج إلى وقت أطول للإجابة عليها.

وفي الشرقية، تفقد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، عددًا من اللجان للإطمئنان على سير الامتحانات والتأكد من توفير كافة الأجواء المناسبة ليقوم الطلاب بأداء الامتحانات بالشكل الأمثل مع توفير سبل الراحة للطلاب والتصدي لظاهرة الغش بكافة أنواعه .

وقال رمضان عبدالحميد حسن، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إن غرفة عمليات المديرية لم تتلقي أية شكاوي وأن الإمتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

وفي المنوفية، تداول عدد من أولياء الأمور طلاب المرحلة الإعدادية امتحان الحاسب الآلي للشهادة الإعدادية على مواقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» أثناء تواجد الطلاب داخل اللجان للتأكيد على تسريب الامتحان.

وقال أ ع.«أحد أولياء الأمور أن الامتحان تم تسريبه وتداوله على الهواتف المحمولة قبل دخول الطلاب الامتحان ويتم بيعه علنا في المكتبات التي تواجه المدارس، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولي لتسريب الامتحان وسبق أمس تسريب امتحان العلوم واللغة العربية.

ومن جانبه أكد مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه لايوجد تسريب الامتحانات مؤكدا أنها شائعات، مشيرًا إلى أنه تفقد عددًا من اللجان في عدد من مدارس شبين الكوم ولم تتلق غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى.

وفي مطروح، تفقد المحافظ اللواء مجدى الغرابلي، يرافقه الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم، عددًا من اللجان بمدرسة وادى ماجد الاعدادية، مشيرًا إلى أنه لم يتم تلقي أي شكاوى من الطلاب أو وجود عقبات تعوق سير الامتحانات.

وفي المنيا، تفقد المحافظ اللواء قاسم حسين، عددًا من لجان امتحانات بمدرسة المنيا الإعدادية الحديثة للبنات ومدرسة الشهيد محمد جمال ابوحليقة الإعدادية، واطمأن على مدى توفير الأجواء المناسبة للتلاميذ داخل اللجان ووضوح الأسئلة ومدى تناسبها مع الطالب المتوسط.

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وأحال محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم، أعضاء لجنه المراقبة بالمدرسة الإعدادية الحديثة بنات بمدينه المنيا للتحقيق، عقب عثوره أثناء تفقد اللجان على أجهزة هواتف محمولة مع الطلاب بالمخالفة لتعليمات مراقبة ومتابعة الامتحانات.

وفي الأقصر، تفقد المحافظ المستشار مصطفى ألهم، عددًا من اللجان واستمع إلى عدد من الطلاب عن مدى رضاهم عن مستوى الامتحان، وووجه بالإنضباط داخل اللجان، وتوفير المناخ المناسب للطلاب.

وقال عبداللطيف عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة أعمال الامتحانات.

وفي أسيوط، أكد الطلاب سهولة امتحان اللغة الإنجليزية، لافتين إلى أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأحال صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم، مسؤول لجنة النظام والمراقبة بمدرسة الشهداء الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الفتح التعليمية، لعدم الإعداد المسبق لكشوف الملاحظة الخاصة بلجان الامتحان.

وتفقد وكيل الوزارة أعمال الكنترول وأطلع على استمارات الموانع والتكليفات الخاصة بالمعلمين المشاركين في أعمال الكنترول المدرسي، وكذلك كشوف رصد درجات التقويم الشامل لأعمال السنة وتصحيح ومراجعة ورقة الإجابة بدقة.

وفي بني سويف، تفقد المحافظ المستشار هاني عبدالجابر، ومحمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم، عددًا من اللجان، للوقوف على مدى الانضباط والنظام، وتبادل المحافظ الحديث مع عدد من الطلاب والطالبات الذين أكدوا أن الأسئلة جاءت في متناول كل الطلاب، وأنها من المنهج المقرر، وبعيدة عن الغموض والتعقيد.

وفي الوادي الجديد، قرر الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، تشكيل لجنة لفحص الورقة الإمتحانية لمادة الجبر للصف الثالث الإعدادي عقب تلقي غرفة عمليات المديرية عدد من الشكاوى تفيد بصعوبة الامتحان

وأضاف التداوي أنه وفي ضوء التقرير الذي ستقدمه اللجنه وثبوت وجود أي أسئلة صعبة على الطلاب سيتم توزيع الدرجات.

وفي جنوب سيناء، أدى الطلاب الامتحان في مادتي اللغة الانجليزية والتربية الدينية، وقام المحافظ اللواء خالد فودة، ومحمد عقل، وكيل وزارة التعليم، بتفقد لجنة مدرسة السيدة خديجة الاعدادية بنات، وناقش المحافظ الطلاب في مستوى الأسئلة وأكدوا أنها في مستوى الطالب المتوسط.

وفي البحر الأحمر، أصدر المحافظ اللواء أحمد عبدالله، توجيهاته إلى نورا فاضل مدير مديرية التربية والتعليم بتشكيل لجنة من موجهي أوائل مادة اللغة العربية، ومعلمي اللغة العربية لقياس مدى مطابقة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الاعدادي للمقرر من المنهج الدراسي للمادة، مشيرًا إلى أنه سيتم تصحيح عينة عشوائية من جميع المدن قبل بداية التصحيح حتى يعتمد نموذج الإجابة وتوزيع الدرجات في صالح الطلاب.

وفي شمال سيناء، بدأت امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية على مستوى المحافظة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأكد الشيخ، محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية، على توفير الهدوء والراحة والجو المناسب للطلاب خلال فترات الامتحانات، بجانب توفير الحراسات الكافية والخدمات داخل وخارج مقرات اللجان.

من ناحية اُخرى، شكا طلاب عدد من المحافظات من سقوط «السيستم» في امتحان التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى الذي قررته الوزارة كتجربة لبيان التأكد من استمرار السيستم من عدمه.

في قنا، قال عدد من الطلاب إنهم لم يتمكنوا من أداء الامتحان بسبب سقوط السيستم على مستوى المحافظة بالرغم من إدخال الكود الموحد على التابلت المدرسى، مشيرين إلى أنهم حتى الساعة الثانية ظهرا لم يأدوا امتحان الأسئلة العامة بسبب نفس المشكلة، مطالبين بضرورة إيجاد حل لها، مؤكدين أن عدد قليل من الطلاب تمكنوا من الدخول والتسجيل في الامتحان.

وفي السويس، فشل الطلاب في أداء الامتحان بسبب سقوط السيستم، مؤكدين أن النظام لا يعمل ويعرضهم للاجهاد والتعب دون جدوى، لافتين إلى أنهم لم يتمكنوا من أداء الامتحان الذي بدأ في الثامنه صباحًا واستمر حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

ومن جانبه، قام الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، بجولة ميدانية مفاجئة بالمدارس الثانوية بمدينة مرسي مطروح للوقوف على اللمسات النهائية لانطلاق الامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي بنظامه الجديد.

واطمأن على جاهزية المدارس الثانوية، والانتهاء من ربطها بالشبكة الإلكترونية لوزارة التعليم لأداء الامتحان دون مشاكل، ونصح الطلاب بمراجعة مدارسهم، للتأكد من ربط أجهزة التابلت الخاصة بكل طالب مع الشبكة الإلكترونية بالمدرسة المقيد بها قبل أداء الامتحانات يوم الأحد المقبل.