شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تحتفل بذكرى افتتاح الجامع الأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت محافظة شمال سيناء بذكرى افتتاح الجامع الأزهر، الأحد، في جمعية رعاية الطلبة بالعريش. حضر المحافظ اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة الاحتفال بمشاركة الشيخ محسن ابو القاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية، ومحمد عبدالعظيم، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، والشيخ حسن محمد نبوي، مدير عام منطقة الوعظ بشمال سيناء، والقيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة.

وقال المحافظ إن الأزهر الشريف «مشعل التنوير في العالم كله، ويلعب دورًا تنويريًا، وينشر صحيح الإسلام المعتدل». وأشار إلى أن الفكر الأزهري الوسطي والتوعية الدينية السليمة تعد أحد أضلاع مثلث القضاء على الإرهاب بشمال سيناء، الذي يضم باقي أضلاعه التنمية والقوات المسلحة والشرطة المدنية، مُطالبا أصحاب العمائم والمشايخ والأئمة بالرفق واللين عند نصح الناس وإرشادهم لأن الطريق اللين خير من الطريق المشدد في النصح والإرشاد.

وتابع المحافظ أن لشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب نفحات في شمال سيناء من خلال تلبية طلبات المحافظة، مُعلنا أن من بين هذه الطلبات افتتاح فرع لجامعة الأزهر الشريف بشمال سيناء.

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وقال المحافظ إن أنفاق قناة السويس التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي شريان التنمية في شمال سيناء، لافتا أن معدل عبور السيارة للنفق يتراوح ما بين ٦ إلى ١٢ دقيقة.

وبدوره أكد الشيخ محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الشرعية والعربية، أن للأزهر الشريف دور كبير في الحفاظ على اللغة العربية والعلوم الدينية، بجانب نشر قيم التسامح بين الناس، ورعاية الفكر المعتدل في مصر وفي جميع دول العالم.

وأوضح أبوالقاسم أن الجامع الأزهر تأسس في عام ٣٥٩، وتم افتتاحه للصلاة في يوم الجمعة السابع من رمضان عام ٣٦١ هجرية، وبدأت فيه انتظام حلقات العلم عام ٣٦٥ هجرية، ثم تحول إلى جامعة إسلامية عام ٣٧٨ هجرية، قائلا إن الأزهر من أهم المؤسسات الدينية والثقافية والعلمية، وأقدمها في العالم الإسلامي.

وقال الشيخ حسن محمد نبوي، مدير عام منطقة الوعظ بشمال سيناء، إن للأزهر الشريف جناحان، أحدهما المعاهد الأزهرية المنتشرة داخليًا وخارجيًا لنشر الفكر الوسطي وصحيح الإسلام، وثانيهما الدعوة والتي تتمثل في الإدارات العامة للدعوة والإعلام الديني (مناطق الوعظ ولجان الفتوى).

وأضاف نبوي أن للوعظ عدد من اللجان في محافظة شمال سيناء في بئر العبدورمانة ونخل والحسنة والشيخ زويد، للتوعية ونشر صحيح الدين. وتضمنت الاحتفالية ابتهالات دينية، بجانب تكريم ١٥ من حفظة القرآن الكريم، ومنحهم شهادات التقدير.