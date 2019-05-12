- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة»: «الاختبار الإلكتروني» لطلبة أولى ثانوي «لابد أن ينجح» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه لابد للاختبار الإلكتروني لطلبة الصف الثانوي أن ينجح، مُعتبرًا أنه ليس هناك مجال للفشل.
وطالب الجميع بتضافر الجهود والتعاون، خاصة الكهرباء، حتى لا تتعرض المدارس لانقطاع التيار الكهربائي.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بالمجلس التنفيذى للمحافظة بحضور رؤساء المدن ومديرى العموم، اليوم، بقاعة الديوان العام بطور سيناء.
ودعا المحافظ إذاعة جنوب سيناء بتوعية الطلاب وأولياء الأمور، واستضافة وكيل وزارة التربية والتعليم لتوضيح خطوات للاختبار والبدائل.
ومن جانبه، قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه تم إنهاء كافة الاستعدادات لامتحان الصف الأول، لافتا أنه توجد بدائل كثيرة لو تعطل جهاز التابلت.
وأوضح عقل أنه سيتم عقد اجتماع مع جميع مديري الإدارات التعليمية استعدادًا لامتحان الصف الأول الثانوي.
كانت هذه تفاصيل خبر «فودة»: «الاختبار الإلكتروني» لطلبة أولى ثانوي «لابد أن ينجح» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.