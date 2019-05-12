شكرا لقرائتكم خبر عن «فودة»: «الاختبار الإلكتروني» لطلبة أولى ثانوي «لابد أن ينجح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه لابد للاختبار الإلكتروني لطلبة الصف الثانوي أن ينجح، مُعتبرًا أنه ليس هناك مجال للفشل.

وطالب الجميع بتضافر الجهود والتعاون، خاصة الكهرباء، حتى لا تتعرض المدارس لانقطاع التيار الكهربائي.

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جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بالمجلس التنفيذى للمحافظة بحضور رؤساء المدن ومديرى العموم، اليوم، بقاعة الديوان العام بطور سيناء.

ودعا المحافظ إذاعة جنوب سيناء بتوعية الطلاب وأولياء الأمور، واستضافة وكيل وزارة التربية والتعليم لتوضيح خطوات للاختبار والبدائل.

ومن جانبه، قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه تم إنهاء كافة الاستعدادات لامتحان الصف الأول، لافتا أنه توجد بدائل كثيرة لو تعطل جهاز التابلت.

وأوضح عقل أنه سيتم عقد اجتماع مع جميع مديري الإدارات التعليمية استعدادًا لامتحان الصف الأول الثانوي.

محافظ جنوب سيناء يؤكد على الاختبار الالكترونى لطلبة اولى ثانوى