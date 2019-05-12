شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يكافىء 558 من رجال الشرطة لجهودهم المتميزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمكافأة 558 من رجال الشرطة، لجهودهم المتميزة في تحقيق رسالة الأمن خلال الشهر الماضي.

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وشمل الضباط المكرمون ( 176 ضابطا – 270 فردا – 112 مجندا )، بالقطاعات والإدارات العامة ومديريات أمن (الجيزة، المنيا، بنى سويف، سوهاج، الإسكندرية، الإسماعيلية، أسوان، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، الإدارة العامة لأمن الموانئ، وقطاع الأمن العام، قطاع الأمن المركزى)، نظراً لجهودهم وتميزهم في آداء عملهم، والتى أسهمت في كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الإنضباط والإلتزام والجدية في الآداء.

كما وجه محمود توفيق، وزير الداخلية، بتكريم عدد من رجال الشرطة المتميزين بمديريتي أمن (جنوب سيناء- السويس) وقطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام – الأمن المركزي- أكاديمية الشرطة)، الذين تمكنوا من التصدي لمحاولة عدد من العناصر الإرهابية المسلحة، اقتحام والهجوم على نقطة التفتيش الأمنية بمنطقة عيون موسى، التابعة لدائرة قسم شرطة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، الأمر الذي يعكس شجاعة رجال الشرطة وجاهزيتهم للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والمواجهات الحاسمة للعناصر الإرهابية والإجرامية.

يأتي ذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ، بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة في حماية أمن وإستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم في النجاحات الأمنية، والتى كانت ولاتزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.