شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم برلماني على وزيرة التضامن بسبب «كومسيون معاش تكافل وكرامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف سامي عبدالهادي، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد سيصل البرلمان قبل 30 يونية المقبل.

ورد النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة أنه تم تعديل قانون التأمينات الاجتماعية 3 مرات حتى الآن، مشيراً إلى أن التأخير بسبب منظمة العمل الدولية، قائلا: «هي ورانا ورانا.. مش سايبانا في التنظيم النقابي ولا حتى في التأمينات الاجتماعية».

فيما هاجم النائب فايز أبوخضرة، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسبب كثرة الشكاوى من برامج تكافل وكرامة قائلا: «الوزيرة لا يهمها الغلابة ولا ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا تراعي احتياجات المصريين ولا تهتم بمشكلات ذوي الإعاقة والمهمشين».

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طالب النائب عبدالرازق زنط، عضو مجلس النواب، بتجديد موعد لمناقشة أزمة تكافل وكرامة، مشيراً إلى أن تعامل الوزيرة مع المستحقين بمنتهى المهانة، مطالباً بإعادة النظر في ملف المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بسبب المشكلات التي تواجه المستحقين، مشيرا إلى أن حرمان عدد كبير من المواطنين بسبب «الكومسيون الطبي».

فيما رد ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، مطالبا أي نائب لديه مشكلة في هذا الأمر بتقدم بأوراق من عندهم أي مشكلات ويتم النظر فيها مباشرة ووضع الحل المناسب.

وانتقدت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، طريقة التعامل في تحديد مستحقي معاش تكافل وكرامة، خصوصا فيما يتعلق بالكومسيون الطبي، مشيرة إلى أن هناك شبهات في الكشف، مطالبة بوضع آليات محددة، مشيرة إلى أنه يتم حرمان المستحقين 6 شهور بحجة إعادة الكومسيون، وقالت: «هل صاحب الإعاقة مبتور القدم مثلا يحتاج لكومسيون طبي من وقت لآخر؟ هل البتر مع مرور الأيام سينتهي؟».