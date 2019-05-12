فيديو جراف.. مصروفات وسن القبول بالمدارس المصرية اليابانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية إلكترونيا، و"الخليج 365" يقدم أهم المعلومات عن السن المطلوب للتقدم فى كل مرحلة وصف دراسى. 1ـ بالنسبة لرياض الأطفال kg1" من سن 4 سنوات حتى 5 سنوات إلا يوم واحد. 2ـ رياض الأطفال kg2" من 5 سنوات حتى 6 سنوات إلا يوم واحد. 3ـ الصف الأول الابتدائى من 6 سنوات حتى 7 سنوات إلا يوم واحد. 4ـ الصف الثانى الابتدائى من 7 سنوات حتى 8 سنوات إلا يوم واحد. 5ـ لا يجوز الاستثناء من شرط السن الموضح بالبنود السابقة تحت أى مسمى. Advertisements 6ـ يشترط الالتزام بالإقامة فى المنطقة المحيطة بالمدرسة المتقدم إليها وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومى لولى الأمر. 7ـ تكون الأولوية فى القبول للطلاب الأقرب فى السكن للمدرسة المتقدم إليها فى حالة المفاضلة بينهم. 8ـ ولى الأمر سوف يوقع على إقرار بموافقته على أى تغييرات فى جدول اليوم الدراسى بما يتناسب مع مستويات تنفيذ الأنشطة. 9ـ تبلغ مصروفات المدارس المصرية اليابانية 8 آلاف و800 جنيه بالإضافة إلى 2000 جنيه أنشطة - بإجمالى مبلغ 10 آلاف و800 جنيه للطالب. 10ـ المصروفات يضاف إليها تكلفة الزى المدرسى وتطبيق التواصل للطلاب الجدد فقط. 11ـ المصروفات قابلة للزيادة قبل بداية كل عام دراسى.

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