شكرا لقرائتكم خبر عن للطلاب المصريين فى الخارج.. اعرف نتيجة الدور الأول لامتحانات النقل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن لأولياء الأمور والطلاب المصريين فى الخارج الاطلاع على نتيجة امتحانات الدور الأول لامتحانات النقل فى كل المراحل، إلكترونيا بعد استخدام الرقم القومى، من خلال الرابط التالى..اضغط هنا
وكانت امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين فى الخارج، انطلقت 30 مارس الماضى وعقدت فى 196 سفارة وقنصلية بعدد 49 ألفا و941 طالبا.
فيما تنطلق امتحانات الدور الثانى بداية من شهر يوليو المقبل.
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