شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم شامل لقدرة سيستم الامتحان الإلكترونى ومتابعة لملاحظات أولياء الأمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ملاحظات أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوى العام، يتم متابعتها بصورة مستمرة من جانب الجهات المعنية، بعد إجراء اختبار لسيستم ومنصة الامتحان الإلكترونى صباح اليوم الأحد.

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وقالت مصادر حكومية، إن وجود مشكلة فى نقطة داخل سيستم الامتحان الإلكترونى لا يعنى وجودها حول الجمهورية وبالتالى دعونا نتحرى الدقة فى التقييم وعند وجود مشكلة رجاء إفادتنا بالبيانات حتى نستطيع التعامل معها نحن نستفيد من البيانات المكتوبة بشكل مختصر وواضح.

وكانت المدارس الثانوى أجرت اليوم اختيار لنظام الدخول على منصة الامتحان لرصد أى مشكلات تظهر قبل انطلاق الامتحانات يوم 19 مايو الجارى وتقييم لقدرة التحميل فى السيستم الإلكترونى.