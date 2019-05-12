شكرا لقرائتكم خبر عن 289 مليون جنيه لتمكين المرأة من خلال قرض "مستورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحدث بنك ناصر الاجتماعى، عدد من المبادرات لتمكين الأسر اقتصاديا منها مشروع مستورة الممول من صندوق تحيا مصر لتحقق تمكينا اقتصاديا للمرأة المعيلة وتحويلها إلى منتجة قادرة على كسب القوت بدلا من انتظار تلقى الدعم وتم تنفيذ من 17 الف و 455 مشروع فى كافة المحافظات بقيمة 289مليون و 217 الف جنية .

وقام البنك أيضا بربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادى من خلال مبادرة بداية جديدة والتى أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى من خلال تقديم قروض للمتعافين من الإدمان لمساعدتهم فى إنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم للعودة إلى العمل والإنتاج وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم حيث تم رصد 50مليون جنيه لدعمهم وليس على المتعافين من الإدمان الا التقدم بفكرة مشروع فى حدود 100 ألف جنيه، و يتم سداد القرض على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات ليبدأ المتعافى مشروعه ومن ثَمَّ تصبح لديه فرصة عمل حقيقية.

ويقوم البنك بدور كبير فى مسيرة التنمية الشاملة وفقا لرؤية 2030 حيث قام بإطلاق مبادرة من نوع خاص تهدف الى تدريب وتأهيل الشباب و المساهمة فى توفير فرص عمل لهم وهو مبادرة "وظيفة تك" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتم تخصيص 100مليون جنيه لهذه المبادرة حيث يتم تدريب الشباب فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويحصل المتدرب فى نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد ويقدم البنك قروض ميسرة بدون فائدة او مصاريف إدارية للقرض و يسدد المتدربون قيمة القرض بعد حصولهم على الوظيفة من رواتبهم على دفعات تصل إلى 3 سنوات ولن يتم دفع أى قسط إلا بعد تعيين المتدرب فى عمله الجديد وبعد أول شهر من عمله , كما تم تخصيص مبلغ 22مليون جنيه لبرنامج تمويل سيارات نقل جماعى بالتعاون مع إحدى شركات النقل الجماعى، بهدف لتشغيل الشباب والتخفيف من وطأة البطالة .

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كما تم تقديم مشروعات لتحقق تمكينا اقتصاديا للفئات الأكثر احتياجا من خلال تحویل مستحقى الزكاة إلى طاقات منتجة حيث قام البنك بتجربة رائدة وهى تمليك وسائل الإنتاج بتملیك الفئات الأولى بالرعاية القادرین على العمل مستلزمات مشروع إنتاجى بسیط يقوم المستفید بتحدید المشروع وفق إمكانیاته البشریة والمكان المتوفر لدیه ويتم تمويل رأسمال المشروع فى صورة عینیة بدون فوائد وبضمان لجان الزكاة بنظام سداد یتناسب طبقا لظروف كل حالة وطبیعة المشروع وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز شخصية مستفيد الخدمات الاجتماعية القادر على العمل ليكون معتمداً على ذاته فى كسب عيشه، واستغنائه عن الإعانات المالية.

كما يعمل البنك على دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى جميع خطط وسياسات البنك وذلك بتغيير نمط وظروف حياة ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال توفير الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية، وتوفير الخدمات الطبية الأخرى التى تساعدهم على التغلب على اعاقتهم حتى يكون قادرًا على الحركة والاعتماد على نفسه بل وقادرًا على العمل الذى يلائمه هذا بالإضافة الى تخصيص 3000 قرض من قروض مستورة للسيدات من ذوى الاحتياجات الخاصة لدمجهم فى الحياه الاقتصادية .