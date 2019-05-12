شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة تبحث مع سفير نيوزيلاندا نقل التكنولوجيا وتصدير البرتقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية و السمكية والداجنة، سفير نيوزيلاندا بالقاهرة جريج لويس والمستشار الزراعى الاقليمى بسفارة نيوزيلاندا فى دبى تشاد توستين لدراسة أوجه التعاون المختلفة فى مجال الإنتاج الحيوانى و الزراعى بحضور رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وممثلين من الادارة المركزية للحجر البيطرى والادارة المركزية للحجر الزراعى و الادارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية

فى بداية الاجتماع شكرت " نائب الوزير " السفير النيوزيلاندى على الدعم الفنى الذى قدمته وزارة الصناعات الاولية النيوزيلاندية لمصر فى مجال تطوير المجازر فى مصر وذلك من خلال تنفيذ برنامج تدريبى لعدد من الاطباء البيطريين المتخصصين فى مجال المجازر فى نيوزيلاندا ومصر وقد تم تدريبهم على تقييم و مراجعة أعمال المجازر و كيفية صياغة أجراءات العمل القياسية وكذلك تقييم المخاطر وكيفية التحكم فيها والقاء الضوء على التشريعات والقوانين ذات الصلة بمجال العمل بالمجازر وذكرت سيادتها انه تم تطوير 170 مجزر فى مصر وجارى استكمال تطوير باقى المجازر وانه تم الاتفاق على قيام الجانب النيوزيلاندى بعمل دورات تدريبية جديدة للاطباء البيطريين العاملين بالمجازر .

وقد اشاد السفيرالنيوزيلاندى بحفاوة الاستقبال والتعاون المستمر بين البلدين وانه سيتم الاعداد لترتيب زيارة رسمية لوزير الزراعة ونائب وزير التجارة ونمو الصادرات النيوزيلاندى لمقابلة الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة المصرى لبحث سبل زيادة التعاون المشترك فى المجال الزراعى وذلك خلال شهر يونيو القادم.

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طالبت " محرز " الجانب النيوزيلاندى دراسة امكانية التعاون فى إستيراد سلالات جيدة من عجلات العشار وتحت العشار لإنتاج الألبان واللحوم من نيوزيلاندا والتى تتميز بانتاجية عالية من اللبن واللحم وذلك لتوزيعها على صغار المربين واستبدال السلالات المحلية ضعيفة الانتاج وايضا استيراد ماعز واغنام ثنائية الغرض من نيوزيلاندا لتوزيعها فى المناطق الحدودية مثل محافظة مطروح

ذكر المستشار الزراعى النيوزيلاندى" أن وفد زراعى من نيوزيلاندا قد قام بزيارة مزارع انتاج البرتقال واشادوا بالنظام المتبع فى الانتاج وجودة الانواع المزروعة الى تتميز بمقاومتها البيولوجية ومكافحة الآفات وانه سيتم الاجراءات اللازمة لبدء استيراد البرتقال من مصر خلال الفترة القادمة وسيقوم الجانب النيوزيلاندى بأرسال خطة استيراد البرتقال من مصر للحجر الزراعى لبدء خطوات التنفيذ على ان يتم دراسة استيراد انواع اخرى من الموالح مثل الليمون والجريب فروت فى المرحلة القادمة.

وطالبت نائب وزير الزراعة ، الجانب النيوزيلاندى تقديم المساعدة الفنية وتدريب الاطباء البيطريين المصريين على التحسين الوراثى والتلقيح الصناعى للإستفادة من جينات الحيوانات المحلية المقاومة للأمراض وتحملها للظروف الصعبة مع الخلط بالسلالات الأجنبية للحصول على أفضل المزايا فى المقاومة وزيادة الإنتاجية.

أضافت " نائب الوزير" أن الجانب النيوزيلاندى قدم مقترح لعقد ورشة عمل عن علم الاوبئة التطبيقية والامن الحيوى فى المزارع بالقاهرة يشارك فيها الاطباء البيطريين من مصر والدول المجاورة سواء من الجهات الحكومية او القطاع الخاص وايضا خبراء متخصصين من نيوزيلاندا ومنظمة الاغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان بهدف اعداد برنامج لمكافحة الامراض العابرة للحدود وتطوير الخدمات البيطرية.