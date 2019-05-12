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تعرف على موعد الجزء الثانى لبرنامج عن الحضارة المصرية القديمة بالتليفزيون الإيطالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الموسم الجديد لبرنامج "Freedom ortle il confine" الشهير الذى يقدمه روبرتو جياكوبو فى 22 مايو الجارى، ويتم عرضه على التليفزيون الإيطالى وسيتحدث عن الحضارة المصرية القديمة.

ووفقا لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، فأن البرنامج تناول فى موسمه الأول، أخر اكتشافات مصر الأثرية مثل مقبرة ميجو بسقارة، وخصص الموسم الثانى للتحدث عن الحضارة المصرية القديمة.

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وتم إذاعة حلقة عن أسرار الأهرامات الثلاثة، والتى كان ضيفها الدكتور زاهى حواس، بالإضافة إلى حلقة عن معركة قادش، أما فى آخر حلقات البرنامج التى كانت فى فراير والتى تحدث فيها عن الملكة نفرتارى، وقصة تفضيل الملك رمسيس الثانى لها من بين زوجاته وبناؤه لها معبدا بأبو سمبل، ومقبرة خاصة تعد من أجمل المقابر الفرعونية بوادى الملكات.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرنامج يركز على الألغاز أيضا وأغرب الاكتشافات العملية، ويتم تصويره بخمس كاميرات مختلفة.

 

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