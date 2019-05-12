شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تفتيش بيئية على المنشآت بالقاهرة الكبرى والمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حملات تفتيشية بيئية تجرى على منشآت متنوعة الأنشطة كالمستشفيات ومحطات الكهرباء وشركات صناعة المفروشات، فى القاهرة الكبرى، للتأكد من مدى التزامها بيئيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التى تم ضبط مخالفات بيئية بها، ورصدت الحملات نوعية الهواء بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر.

كما تم شن حملات تفتيشية على عدد من المنشآت والمصانع بالإضافة إلى التفتيش على بعض المنشآت الطبية بمركز بنى مزار للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات البيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وتم إجراء التقييم البيئى لـ 8 مشروعات ومراكز طبية ومحطة صرف صحى نزلة البدرمان ديرمواس ومشروع جمع ونقل وفرز مخلفات صلبة غير خطرة، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع مسئولى محطة معالجة العدوة.

واستجابت الحملات لشكوى أهالى قرية قصر هور مركز ملوى حول تجاوزات لعدد من المنازل وعلى الفور تم معاينة محل الشكوى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بسبب مخالفة قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته .